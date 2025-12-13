Haberler

Kuaförde 3 bin liralık vurgun: Kartımı arabada unuttum diyerek kaçtı

İstanbul Esenyurt’ta bir kuaförde yaklaşık 3 bin liralık işlem yaptıran kadın, kredi kartını arabadan alacağını söyleyerek dışarı çıktı ve bir daha geri dönmedi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 15:32

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın kuaföründe 3 bin liralık işlem yaptıran ve ardından arabadan kart alma bahanesiyle dışarı çıkan kadın, ödemeyi yapmadan kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARTIMI ARABADA UNUTTUM DİYEREK KAÇTI

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın bayan kuaförüne gelerek saçına işlem yaptırdı. Yaklaşık 3 bin liralık işlem yaptıran kadın daha sonra ödeme için kasaya gittiği esnada kredi kartını arabada unuttuğunu iddia ederek dışarı çıktı. Bir süre dışarda dolaşan ve etrafı gözetleyen kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ücreti ödemeden oradan ayrıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



