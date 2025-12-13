Güzelliğin bedeli ağır olmasın! Uzmanlar açıkladı: Meğer herkesin yaptırdığı o uygulama...
Güzelleşmek amacıyla yapılan kozmetik dolgu uygulamaları sanıldığı kadar masum olmayabilir. Uzmanlar son yıllarda giderek yaygınlaşan estetik işlemlerin yanlış uygulanması halinde cilt kaybı, kalıcı yüz deformasyonu ve hatta körlük gibi ağır sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Son yıllarda estetik işlemler arasında hızla yaygınlaşan kozmetik dolgu uygulamaları, ciddi sağlık riskleriyle yeniden gündemde. Uzmanlar, yanlış yapılan enjeksiyonların cilt kaybı, kalıcı yüz deformasyonu ve hatta körlüğe yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yeni araştırmalar bu riskleri azaltmak için dolgu işlemlerinden önce ultrasonografi kullanımının şart hale gelmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Dolgu Öncesi Ultrason Önemli
NY Post'ta yer alan habere göre göz çevresindeki kırışıklıkları azaltmak veya gülme çizgilerini doldurmak için yapılan dolgu işlemleri artık daha farklı bir aşamadan geçebilir. Uzmanlara göre enjeksiyon öncesinde damar yapısının ultrasonla görüntülenmesi, işlemi hem daha güvenli hem de daha hassas hale getiriyor. Bu öneri nadir görülse de sonuçları son derece ağır olabilen vasküler komplikasyonlar nedeniyle gündeme geldi.
En Büyük Risk: Damar Tıkanıklığı
Kozmetik dolgularda en korkulan komplikasyonlardan biri, "damar tıkanıklığı" olarak biliniyor. Bu durum hyaluronik asit gibi dolgu maddelerinin yanlışlıkla bir atardamara girmesi ve kan akışını engellemesiyle ortaya çıkıyor. Çoğu vakada kızarıklık ya da morarma gibi hafif belirtiler görülse de bazı durumlarda süreç çok hızlı ilerleyerek doku ölümü (nekroz), yüz kaybı veya görme kaybına neden olabiliyor.