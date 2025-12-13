takvim-logo

Güzelliğin bedeli ağır olmasın! Uzmanlar açıkladı: Meğer herkesin yaptırdığı o uygulama...

Güzelleşmek amacıyla yapılan kozmetik dolgu uygulamaları sanıldığı kadar masum olmayabilir. Uzmanlar son yıllarda giderek yaygınlaşan estetik işlemlerin yanlış uygulanması halinde cilt kaybı, kalıcı yüz deformasyonu ve hatta körlük gibi ağır sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Güzelliğin bedeli ağır olmasın! Uzmanlar açıkladı: Meğer herkesin yaptırdığı o uygulama...

Son yıllarda estetik işlemler arasında hızla yaygınlaşan kozmetik dolgu uygulamaları, ciddi sağlık riskleriyle yeniden gündemde. Uzmanlar, yanlış yapılan enjeksiyonların cilt kaybı, kalıcı yüz deformasyonu ve hatta körlüğe yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yeni araştırmalar bu riskleri azaltmak için dolgu işlemlerinden önce ultrasonografi kullanımının şart hale gelmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

(AA)(AA)

Dolgu Öncesi Ultrason Önemli

NY Post'ta yer alan habere göre göz çevresindeki kırışıklıkları azaltmak veya gülme çizgilerini doldurmak için yapılan dolgu işlemleri artık daha farklı bir aşamadan geçebilir. Uzmanlara göre enjeksiyon öncesinde damar yapısının ultrasonla görüntülenmesi, işlemi hem daha güvenli hem de daha hassas hale getiriyor. Bu öneri nadir görülse de sonuçları son derece ağır olabilen vasküler komplikasyonlar nedeniyle gündeme geldi.

(AA)(AA)

En Büyük Risk: Damar Tıkanıklığı

Kozmetik dolgularda en korkulan komplikasyonlardan biri, "damar tıkanıklığı" olarak biliniyor. Bu durum hyaluronik asit gibi dolgu maddelerinin yanlışlıkla bir atardamara girmesi ve kan akışını engellemesiyle ortaya çıkıyor. Çoğu vakada kızarıklık ya da morarma gibi hafif belirtiler görülse de bazı durumlarda süreç çok hızlı ilerleyerek doku ölümü (nekroz), yüz kaybı veya görme kaybına neden olabiliyor.

(AA)(AA)

Yüz Damarlarında Çarpıcı Bulgular

Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden radyolog Dr. Rosa Maria Silveira Sigrist, Mayıs 2022 - Nisan 2025 tarihleri arasında yürütülen kapsamlı bir çalışmaya öncülük etti. Çalışmada, altı farklı klinikte tedavi gören 100 hastanın dolguya bağlı damar komplikasyonları incelendi.

(AA)(AA)

Ultrason görüntülemeleri sonucunda hastaların %42'sinde, yüzey damarlarını derin atardamarlara bağlayan perforatör damarlarda kan akışı olmadığı, vakaların yaklaşık üçte birinde ana damarlarda ciddi tıkanıklık bulunduğu tespit edildi. Bu tıkanıklıkların büyük bölümünün burun bölgesindeki lateral nazal arter ile bağlantılı olduğu belirlendi.

(AA)(AA)

Burun ve Göz Çevresi Neden Daha Riskli?

Uzmanlara göre burun dolgu açısından en riskli bölgelerden biri. Çünkü bu alandaki damarlar, yüzün ana atardamarlarına, göze giden damarlara doğrudan bağlantılı. Bu nedenle yapılan en küçük hata bile körlük veya felç gibi geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.

Hatalı dolgu nasıl eritiliyor?

Damar tıkanıklığı tespit edildiğinde, doktorlar genellikle dolgu maddesini eritmek için hyaluronidaz adlı enzimi kullanıyor. Ancak uzmanlara göre bu müdahalenin başarısı, tıkanıklığın tam yerinin doğru belirlenmesine bağlı.

Dr. Sigrist, ultrason eşliğinde yapılan müdahalelerin:

Daha az hyaluronidaz kullanımı,

Daha hedefli enjeksiyon,

Daha hızlı ve etkili iyileşme sağladığını vurguluyor.

(AA)(AA)

Daha Az Risk Daha Fazla Kontrol

Ultrason yalnızca komplikasyonları tedavi etmek için değil, dolgu maddesinin enjekte edilmesi sırasında da rehber olarak kullanılabiliyor. Bu yöntem sayesinde dolgu maddesi daha doğru noktaya yerleştiriliyor, gereksiz dolgu miktarı azalıyor, komplikasyon riski en baştan düşürülüyor.

Ünlü İsim de Aynı Tehlikeyi Yaşadı

Eski "Shahs of Sunset" yıldızı Lilly Ghalichi, 2021 yılında göz altı dolgusu sonrası damar tıkanıklığı yaşadı. İlk başta basit bir morluk gibi görünen belirtiler kısa sürede ciltte koyulaşma ve ciddi renk değişimlerine dönüştü. Hastaneye kaldırılan Ghalichi'ye, kan akışını yeniden sağlamak için yoğun şekilde hyaluronidaz uygulandı. Ünlü isim, hızlı müdahale sayesinde kalıcı hasardan kurtuldu.

(AA)(AA)

Dolgu Uygulamaları Rekor Kırıyor

Tüm bu risklere rağmen kozmetik dolgu işlemlerinin popülaritesi artmaya devam ediyor. Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği verilerine göre 2024 yılında 5,3 milyondan fazla kişi hyaluronik asit dolgusu yaptırdı. Her ne kadar damar tıkanıklığı gibi ciddi komplikasyonlar %0,05'in altında görülse de uzmanlar "nadir" ifadesinin "önemsiz" anlamına gelmediğini vurguluyor.

Uzmanlardan Mesaj Net

  • Uzmanlara göre kozmetik dolgu işlemlerinde:
  • Ultrason rehberliği standart hale getirilmeli,
  • Yüz damar anatomisi mutlaka görüntülenmeli,
  • İşlemler "tahminle" değil, görüntüleme eşliğinde yapılmalı.
  • Aksi halde estetik bir dokunuş, telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına dönüşebilir.
GQ MOTY 2025te stil şov! Yılın enleri ve daha fazlası... İşte gecenin en çok konuşulan looklarıGQ MOTY 2025te stil şov! Yılın enleri ve daha fazlası... İşte gecenin en çok konuşulan lookları
GQ MOTY 2025'te stil şov! Yılın enleri ve daha fazlası... İşte gecenin en çok konuşulan lookları