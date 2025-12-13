Güzelliğin bedeli ağır olmasın! Uzmanlar açıkladı: Meğer herkesin yaptırdığı o uygulama...

Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden radyolog Dr. Rosa Maria Silveira Sigrist , Mayıs 2022 - Nisan 2025 tarihleri arasında yürütülen kapsamlı bir çalışmaya öncülük etti. Çalışmada, altı farklı klinikte tedavi gören 100 hastanın dolguya bağlı damar komplikasyonları incelendi.

Ultrason görüntülemeleri sonucunda hastaların %42'sinde, yüzey damarlarını derin atardamarlara bağlayan perforatör damarlarda kan akışı olmadığı, vakaların yaklaşık üçte birinde ana damarlarda ciddi tıkanıklık bulunduğu tespit edildi. Bu tıkanıklıkların büyük bölümünün burun bölgesindeki lateral nazal arter ile bağlantılı olduğu belirlendi.

(AA)

Burun ve Göz Çevresi Neden Daha Riskli?

Uzmanlara göre burun dolgu açısından en riskli bölgelerden biri. Çünkü bu alandaki damarlar, yüzün ana atardamarlarına, göze giden damarlara doğrudan bağlantılı. Bu nedenle yapılan en küçük hata bile körlük veya felç gibi geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.

Hatalı dolgu nasıl eritiliyor?

Damar tıkanıklığı tespit edildiğinde, doktorlar genellikle dolgu maddesini eritmek için hyaluronidaz adlı enzimi kullanıyor. Ancak uzmanlara göre bu müdahalenin başarısı, tıkanıklığın tam yerinin doğru belirlenmesine bağlı.

Dr. Sigrist, ultrason eşliğinde yapılan müdahalelerin:

Daha az hyaluronidaz kullanımı,

Daha hedefli enjeksiyon,

Daha hızlı ve etkili iyileşme sağladığını vurguluyor.