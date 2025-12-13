Kocaeli’deki kozmetik fabrikası yangınında 7 kişinin ölümüne ilişkin 16 sanık hakkında iddianame

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 17:22

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kozmetik firmasının sahibi ve yöneticileri İsmail O, Altay Ali O. ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi sonucu ölen Kurtuluş O'nun susma hakkını kullanarak, emniyette, savcılıkta ve sulh ceza hakimliğinde savunma yapmadığı belirtildi.

Kozmetik fabrikası (DHA)

TUTUKLU BULUNAN YETKİLİLERE HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, tutuklu bulunan kozmetik firması yetkilileri Altay Ali O. ve kardeşi İsmail O. ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler A.O.A. ve O.Y. ile Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.