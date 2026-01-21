SON DAKİKA
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Hayat ile hayal farkı

Eklenme Tarihi 21 Ocak 2026

Hayal sana "Kendin ol" der. Hayat "Ama herkesin içinde değil" diye uyarır.

Hayalde her şey net ve anlaşılırdır. Hayatta "Bir bakayım", "Sonra konuşuruz" ve "Kısmet" kelimeleriyle sisli bir hava oluşur.

Hayalde biri seni sever çünkü sensindir. Hayatta biri seni sever… ama bir şart listesiyle.

Hayalde sabırlısındır. Hayatta sabır, internet çekmeyince test edilir.

Hayal "Önemli olan iç güzellik" diye başlar. Hayat dış güzelliği de ekler, üstüne bir CV ister.

Hayalde işini seversin. Hayatta işini sevmek, maaş gününe kadar sürdürülebilir bir duygudur.

Hayalde herkes dürüsttür. Hayatta dürüstlük "Dozu ayarlanması gereken" bir meziyet olur.

Hayalde bir şeyleri bırakırsın ve rahatlarsın. Hayatta bıraktıkların seni daha çok arar.

Hayal "Akışına bırak" der. Hayat akışı hızlandırır, sen yüzme bilmediğini fark edersin.

Hayalde herkes olgun davranır. Hayatta olgunluk, birinin ilk yazmamasıyla bozulur.

Hayalde kendine güvenir, ilerlersin. Hayatta güven, şarj kablosu gibidir. Hep kaybolur.

Hayalde insanlar hatasını kabul eder. Hayatta hatalar kabul edilmez, savunulur.

Hayalde plan A vardır. Hayatta B, C, D… ve "Bunu da yaşadık" seçeneği devreye girer.

Hayalde hayat seni bekler. Hayatta hayat seni sollar.

Hayalde mutlusundur çünkü umut vardır. Hayatta umut vardır ama yanında "Temkin" de paket halinde gelir.

Hayalde bir şeyler değişir. Hayatta sen değişirsin, her şeye "Normal" demeye başlarsın.

Hayalde "Ben böyleyim" demek özgürlüktür. Hayatta "Ben böyleyim" demek tartışma sebebidir. Sonuç olarak:

Hayal, ruhun kahve molasıdır.

Hayat, molayı fark etmeden bitiren vardiya. Ama yine de… Hayal kurmayan, hayata fazla erken uyanır.

