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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 1 Eylül 2024

90’lı yıllara özgü problemler

Teknolojinin henüz gelişme aşamasında olduğu 90'lı yılların kendine has bazı problemleri vardı.
Atarinin adaptörünün ısınması
Babanın komşuya gönderip "Müsaitseniz size oturmaya geleceğiz" dedirtmesi. Arkadaş o yaşta komşudan para dilenir gibi hissederdim kendimi. Neyse ki komşuluk öldü de, kurtulduk bunlardan.
Babanın zorla vergi iadesi zarfı doldurtması.
Evet bence 90'ların en büyük problemi vergi iadesi meselesiydi.
Bayram sabahı ekmek bulamamak 3 gün bayat ekmek yediğimi bilirim.
Banka ve vezne kuyruğu. Bi insan su faturası ödemek için geceden kuyruğa girer mi?
Dışarıya çıkan kişiyle bir daha iletişim kuramamak.
Kız kocaya mı kaçtı gelir mi gelmez mi meçhul...
Her yerde sigara içilmesi.
Herrrrrr yerrde.
Küçüğüm, hatırlıyorum boğaz ağrısı soğuk algınlığına gitmişiz.
Doktorun masasında küllük, sigarası tütüyor.
Power Rangers ve Pokemon'un kaldırılması.
Çocuktum be bundan daha büyük ne problemim olabilir?
Haber alabilmek icin haber bültenini beklemek
Bakkaldan alınan topun istatistik bilimini yok sayarak sanki bilerek yapıyor gibi patlayacağı yeri bulması.
Patlamazsa da mahallenin en öküz adamının arabasına gelmesi.
Karma kaset yaptırılırken a ve b yüzü olmak üzere toplam 20 şarkı seçme zorunluluğu sonucu ortaya çıkan o ciğer yakan eleme çalışmaları
İnternet kafede bir sitenin 4 mevsim sonra açılması Chat odaları konusuna girmiyorum bile.
Teletekste aranan bilginin bulunamaması.
Okulların açıldığı hafta defter ve kitapları kaplamak Böyle bir saçmalık artık yoktur sanıyorum.
Walkman pilinin bitmesi Şarkıyı atlamak için kaseti kurşun kalem ile sarmak zorunda olmak.
Eksiseyler.com

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Dünyada her yıl yıldırım düşmesi sonucu 1.000 kişi ölüyor.
Eğer arabanızı düz bir şekilde yukarı doğru sürebilseydiniz, uzaya bir saat içinde ulaşabilirdiniz.
Kadınların %40'ı, arkadaşları sevgilisinden hoşlanmadığında onu terk etmeyi düşünüyor!
Ortalama bir insan ömrü boyunca Dünya'nın yaklaşık 3 katı kadar yol yürür.

TESPİTLİ YORUM
@eminesenaduman Kız kardeşim doğal taş almış, babama anlatıyor:
Kalbi iyileştirir, bağırsağı güçlendirir vs vs. babam da diyor ki biz bunu nasıl yutacağız bu konuda max. erkek bilgisi bu olmalı...

GÜLÜ YORUM
@emresahines_ Sokakta bir çocuk var. Her akşam, çöp arabası, kapılarının önünden geçerken kolay gelsin, diye bağırıyor. Şoför de dört beş kez kornaya basarak karşılık veriyor.
Eğer çocuk bağırmazsa, şoför kornaya basıyor bu defa, çocuk cama çıkıyor. aylardır her akşam tekrarlanıyor bu hadise.

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