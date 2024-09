Teknolojinin henüz gelişme aşamasında olduğu 90'lı yılların kendine has bazı problemleri vardı.

Atarinin adaptörünün ısınması

Babanın komşuya gönderip "Müsaitseniz size oturmaya geleceğiz" dedirtmesi. Arkadaş o yaşta komşudan para dilenir gibi hissederdim kendimi. Neyse ki komşuluk öldü de, kurtulduk bunlardan.

Babanın zorla vergi iadesi zarfı doldurtması.

Evet bence 90'ların en büyük problemi vergi iadesi meselesiydi.

Bayram sabahı ekmek bulamamak 3 gün bayat ekmek yediğimi bilirim.

Banka ve vezne kuyruğu. Bi insan su faturası ödemek için geceden kuyruğa girer mi?

Dışarıya çıkan kişiyle bir daha iletişim kuramamak.

Kız kocaya mı kaçtı gelir mi gelmez mi meçhul...

Her yerde sigara içilmesi.

Herrrrrr yerrde.

Küçüğüm, hatırlıyorum boğaz ağrısı soğuk algınlığına gitmişiz.

Doktorun masasında küllük, sigarası tütüyor.

Power Rangers ve Pokemon'un kaldırılması.

Çocuktum be bundan daha büyük ne problemim olabilir?

Haber alabilmek icin haber bültenini beklemek

Bakkaldan alınan topun istatistik bilimini yok sayarak sanki bilerek yapıyor gibi patlayacağı yeri bulması.

Patlamazsa da mahallenin en öküz adamının arabasına gelmesi.

Karma kaset yaptırılırken a ve b yüzü olmak üzere toplam 20 şarkı seçme zorunluluğu sonucu ortaya çıkan o ciğer yakan eleme çalışmaları

İnternet kafede bir sitenin 4 mevsim sonra açılması Chat odaları konusuna girmiyorum bile.

Teletekste aranan bilginin bulunamaması.

Okulların açıldığı hafta defter ve kitapları kaplamak Böyle bir saçmalık artık yoktur sanıyorum.

Walkman pilinin bitmesi Şarkıyı atlamak için kaseti kurşun kalem ile sarmak zorunda olmak.

