Paris... Aşkla, sanatla, romantizmle anılan şehir.

Ama artık bir kelime daha eklendi: soygun hızı.

Çünkü Louvre Müzesi, geçtiğimiz günlerde "sanat eseri gibi işlenen" bir hırsızlıkla tarihe geçti.

88 milyon euroluk mücevherler, sadece 7 dakikada çalındı.

Yani bir tost yapma süresiyle aynı.



Planın adı: 'Monet Gibi Gir, Picasso Gibi Kaybol' Güpegündüz, kalabalığın arasında, sarı işçi yeleği giymiş dört kişi müzeye giriyor.

Kimse şüphelenmiyor çünkü "Fransa'da sarı yelekli biri görünce kaçmak" halk refleksine dönüşmüş durumda.

Biri maskeli, diğeri kasklı... Kısacası güvenlik kameraları "bu kim?" diye sorarken, onlar "bu kadar yakın plan yeter" diyordu.



7 Dakikalık Hızlı Hırsızlık 7 dakikada mücevherleri toplayıp gitmişler.

Bir Fransız turist o sürede selfie çerçevesini bile ayarlayamıyor.

Hırsızlar öyle profesyonel ki, Louvre'un güvenlik ekibi bile videoyu izleyip "vay be, bunu sergilemek lazım" demiş olabilir.

Belki de yeni bir sergi açılacak:

"Kaçışın Estetiği: Modern Soygun Sanatı."



Balkona Dayalı Merdiven, Paris Modası 2025

Görüntülerde, hırsızlar balkona dayalı merdivenden gayet sakin bir şekilde iniyor.

Yani "kaçıyoruz" değil, sanki "çatı tamiratını bitirdik, hadi kahve molasına" havasındalar.

Aşağıda da motosiklet hazır.

Fransa tarihinde ilk kez bir müze çıkışı, bir Formula 1 pit stop'undan daha organizeydi.



Polis: 'Onları Arıyoruz, Ama Louvre Çok Büyük' Polis, 19 Ekim'den beri hırsızları arıyor.

Ama Louvre öyle büyük ki, Mona Lisa'yı bile 500 yıl boyunca "kim bu kadın?" diye aradılar.

Belki hırsızlar hâlâ içeridedir.

Mumya kostümüyle Antik Mısır salonunda takılıyor olabilirler.



Sonuç: Sanat Her Şeydir, Kaçış Dahil Bu olay, Fransız sanatının yeni dönemini başlattı:

Performans Sanatı – Soygun Versiyonu.

Bir tablo çalmak sıradan olurdu, onlar "tarihe geçelim" dediler.

Ve geçtiler.

Artık Louvre'un yeni sloganı belli:

"Giriş