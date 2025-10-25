PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 7 dakikada 88 milyon Euro: Louvre'un en hızlı sergisi

7 dakikada 88 milyon Euro: Louvre'un en hızlı sergisi

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 25 Ekim 2025

Paris... Aşkla, sanatla, romantizmle anılan şehir.
Ama artık bir kelime daha eklendi: soygun hızı.
Çünkü Louvre Müzesi, geçtiğimiz günlerde "sanat eseri gibi işlenen" bir hırsızlıkla tarihe geçti.
88 milyon euroluk mücevherler, sadece 7 dakikada çalındı.
Yani bir tost yapma süresiyle aynı.

Planın adı: 'Monet Gibi Gir, Picasso Gibi Kaybol' Güpegündüz, kalabalığın arasında, sarı işçi yeleği giymiş dört kişi müzeye giriyor.
Kimse şüphelenmiyor çünkü "Fransa'da sarı yelekli biri görünce kaçmak" halk refleksine dönüşmüş durumda.
Biri maskeli, diğeri kasklı... Kısacası güvenlik kameraları "bu kim?" diye sorarken, onlar "bu kadar yakın plan yeter" diyordu.

7 Dakikalık Hızlı Hırsızlık 7 dakikada mücevherleri toplayıp gitmişler.
Bir Fransız turist o sürede selfie çerçevesini bile ayarlayamıyor.
Hırsızlar öyle profesyonel ki, Louvre'un güvenlik ekibi bile videoyu izleyip "vay be, bunu sergilemek lazım" demiş olabilir.
Belki de yeni bir sergi açılacak:
"Kaçışın Estetiği: Modern Soygun Sanatı."

Balkona Dayalı Merdiven, Paris Modası 2025
Görüntülerde, hırsızlar balkona dayalı merdivenden gayet sakin bir şekilde iniyor.
Yani "kaçıyoruz" değil, sanki "çatı tamiratını bitirdik, hadi kahve molasına" havasındalar.
Aşağıda da motosiklet hazır.
Fransa tarihinde ilk kez bir müze çıkışı, bir Formula 1 pit stop'undan daha organizeydi.

Polis: 'Onları Arıyoruz, Ama Louvre Çok Büyük' Polis, 19 Ekim'den beri hırsızları arıyor.
Ama Louvre öyle büyük ki, Mona Lisa'yı bile 500 yıl boyunca "kim bu kadın?" diye aradılar.
Belki hırsızlar hâlâ içeridedir.
Mumya kostümüyle Antik Mısır salonunda takılıyor olabilirler.

Sonuç: Sanat Her Şeydir, Kaçış Dahil Bu olay, Fransız sanatının yeni dönemini başlattı:
Performans Sanatı – Soygun Versiyonu.
Bir tablo çalmak sıradan olurdu, onlar "tarihe geçelim" dediler.
Ve geçtiler.
Artık Louvre'un yeni sloganı belli:
"Giriş

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Erkek kankalar 24 Ekim 2025, Cuma "3I/ATLAS geliyor! 23 Ekim 2025, Perşembe Kadınlar alışverişteyken erkeklerin düşünceleri 22 Ekim 2025, Çarşamba Kadın vs erkek: Alışveriş savaşları 21 Ekim 2025, Salı
Başkan Erdoğan örnek daireleri gezdi! Bakan Kurum taksitleri açıkladı: 3 farklı konut ve ödeme planı
İşte örnek daireler ve ödeme planı!
Siverek’te feci kaza: Motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi
Siverek’te feci kaza: Motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi
CHP’den 4 isim ihraç edildi! Berhan Şimşek’ten zehir zemberek sözler: İhraç edildiğim yer CHP değil, İmamoğlu Holding
Berhan Şimşek CHP'den ihraç edildi
Yüzyılın Konut Projesi! Bakan Kurum sosyal konutların fiyatlarını açıkladı | İşte başvuru koşulları ve kampanya süreci
İşte başvuru koşulları ve kampanya süreci
Ajan Hüseyin Gün’ü üvey oğlu patlattı! Şok detaylar ortaya çıktı... İngiliz istihabaratı ile gizli mesajlaşmalar | Eski bakanlar neden takip edildi?
Ajan Hüseyin'i üvey oğlu patlattı