NASA geçenlerde duyurdu: "3I/ATLAS" adlı bir gök cismi 'güneş sistemi'ne yaklaşıyor. Bilim insanları "muhtemelen kuyruklu yıldız" diyor ama biz biliyoruz… Bu işler "kuyruklu yıldız" diye başlar, "Uzay gemisi çıktı" diye biter.

Şimdi diyelim ki gerçekten uzay gemisi. Yani içinden birileri iniyor: Antenleri var, ama sıcak kanlılar. Klasik Türk refleksiyle önce bir "Hoş geldiniz" deriz, sonra hemen sorarız:

"Siz nerelisiniz abicim?" Uzaylı: "Andromeda galaksisi." Biz: "Ha, bizim enişte de orada görevdeydi, NATO üssünde."



İlk temas/ Belediyeden başlar:

Diyelim uzay gemisi Türkiye'ye indi. İlk gelen kim olur? NASA değil. Belediye zabıtası.

"Beyefendi, izinsiz iniş yapmışsınız. Uçuş müsaadeniz var mı?" Uzaylı ne desin? "Biz ışık hızında geldik" dese, zabıta hemen not alır:

"Işık hızında gitmek:

70/1 hız limitini aşmak."



İkinci temas/ Komşuluk:

Türk halkı olarak meraklıyız. Mahalleli hemen toplanır.

"Ablaaa, uzaylı gelmiş!" "Ne diyon kız, ayyy çok tatlıymış, bak gözleri ışıklı!" Birisi hemen tabakla sarma götürür.

"Yiyin yiyin, bizde misafir kutsaldır." Uzaylılar o sırada radyoaktif enerjiyle besleniyor ama ayıp olmasın diye iki tane sarma tıkıştırıyor.

Sonra beş dakika sessizlik… çünkü reaktör ısınıyor.



Bilim insanları girer devreye:

Bilim insanlarımız hemen açıklama yapar:

"Bu gemiyle temasımız insanlık tarihi açısından dönüm noktasıdır." Ama ertesi gün aynı haber bülteninde şu cümleyi duyarız:

"3I/ATLAS'a Türk bayrağı dikildi."



Sosyal medya tepkileri:

Twitter'da hemen ikiye bölünürüz:

"Uzaylılar gelmiş, kesin montaj." "Ben zaten onlara inanmıyordum, kesin seçim öncesi dikkat dağıtma." Bir de üçüncü grup var:

"Abi ben bu 3I/ATLAS'a gitmek istiyorum, dünya çok sıkıcı." TikTok'ta ise "Uzaylıya mantı yedirdim tepkisi efsane!" videosu 8 milyon izlenir.



Sonuç: Bizimkilerle uğraşmasınlar:

Sonunda uzaylılar toplanır, kendi aralarında konuşur:

"Bu gezegenin enerji formu ilginç. İsimleri 'mizah'.

Her şeyle dalga geçiyorlar.

Ama bir şey dikkatimi çekti, biri sürekli 'Çay içer misiniz?' diyor, biri de 'Abicim halı sahaya var mısın?'" Komutan karar verir:

"Buradan uzaklaşın.

Bunlar bizi kolonileştirir." Ve giderken arkasına son kez bakar, uzaktan bir Türk bayrağı dalgalanır.

Altında yazılıdır: "Dünya bizim, uzay sıradaki."