‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

TEKEL BAYİ ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, dün akşam Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile Murat Yangun arasında "eşime neden baktın" iddiasıyla tartışma çıktı.

İKİ KİŞİ BIÇAKLANDI

Tartışmanın ardından Cem Çakı, cebinden çıkardığı bıçakla Murat Yangun'u bıçakladı. Araya girmeye çalışan tekel bayi işletmecisi H.G. de saldırıda yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, Çakı olay yerinde teslim oldu.

YANGUN HAYATINI KAYBETTİ

Göğüs ve boynundan yaralanan Murat Yangun, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. H.G.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİNİN 8 SUÇ KAYDI VAR

8 ayrı suç kaydı bulunan Cem Çakı, ifadesinde Yangun'un kendisine yumruk attığını öne sürdü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.