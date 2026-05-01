Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen sergilediği performansla Avrupa'nın peşine takmış durumda. 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün adının Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerle anılması sonrası harekete geçen Galatasaray yönetimi de Osimhen'in fiyatını belirledi. Sarı-Kırmızılı kurmayların devlerin radarına giren Osimhen için 125 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

Victor Osimhen birçok kulübün radarında

Bu takımların dışında birkaç Avrupa devinin daha sezon sonunda Osimhen için devreye girebileceği de gelen bilgiler arasında. Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarı olan Osimhen, bu sezon da 31 maça çıkıp 20 gol, 7 asistlik sergileyerek 27 gole katkıda bulundu. 75 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Osimhen'in Galatasaray ile olan kontratı 2029 yılında sona erecek.