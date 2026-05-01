Galatasaray'dan Victor Osimhen'in transferi için rekor bonservis talebi!

Yönetim; Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerin yakından takip ettiği Nijeryalı forveti için 125 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Galatasaray'dan Victor Osimhen'in transferi için rekor bonservis talebi!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen sergilediği performansla Avrupa'nın peşine takmış durumda. 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün adının Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerle anılması sonrası harekete geçen Galatasaray yönetimi de Osimhen'in fiyatını belirledi. Sarı-Kırmızılı kurmayların devlerin radarına giren Osimhen için 125 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

Victor Osimhen birçok kulübün radarında

Bu takımların dışında birkaç Avrupa devinin daha sezon sonunda Osimhen için devreye girebileceği de gelen bilgiler arasında. Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarı olan Osimhen, bu sezon da 31 maça çıkıp 20 gol, 7 asistlik sergileyerek 27 gole katkıda bulundu. 75 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Osimhen'in Galatasaray ile olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

Galatasaray yeni yıldızını buldu! Torreira giderse transferi yakın
SONRAKİ HABER

Galatasaray yeni yıldızını buldu! Torreira giderse transferi yakın

 Galatasaray şampiyonluk için sahada! İşte Samsunspor maçı muhtemel 11'i
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray şampiyonluk için sahada! İşte Samsunspor maçı muhtemel 11'i

