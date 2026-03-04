Ortaya çıkan sıralama, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Süper Lig'den tek temsilcinin listeye girmesi dikkat çekti. İşte dünya futbolunun zirvesindeki 25 kulüp…
DÜNYANIN EN BÜYÜK 25 KULÜBÜ
25) Rangers
24) Porto
23) Galatasaray
22) Celtic
21) River Plate
20) Boca Juniors
19) Napoli
18) Benfica
17) Roma
16) Tottenham
15) Atletico Madrid
14) Ajax
13) Borussia Dortmund
12) Inter
11) Arsenal
10) PSG
9) Chelsea
8) Milan
7) Manchester City
6) Juventus
5) Bayern Münih
4) Liverpool
3) Manchester United
2) Barcelona
1) Real Madrid
(AA, Takvim Foto Arşiv)