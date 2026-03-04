CANLI YAYIN
Geri

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı

Sport Bible tarafından açıklanan "Dünyanın en büyük 25 kulübü" listesinde Türkiye'den yalnızca Galatasaray yer aldı. Avrupa futbolunun devlerini mercek altına alan araştırmada kulüpler güncel performansları, taraftar gücü ve tarih boyunca elde ettikleri başarılar doğrultusunda değerlendirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 1

Ortaya çıkan sıralama, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Süper Lig'den tek temsilcinin listeye girmesi dikkat çekti. İşte dünya futbolunun zirvesindeki 25 kulüp…

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 2

DÜNYANIN EN BÜYÜK 25 KULÜBÜ

25) Rangers

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 3

24) Porto

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 4

23) Galatasaray

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 5

22) Celtic

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 6

21) River Plate

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 7

20) Boca Juniors

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 8

19) Napoli

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 9

18) Benfica

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 10

17) Roma

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 11

16) Tottenham

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 12

15) Atletico Madrid

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 13

14) Ajax

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 14

13) Borussia Dortmund

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 15

12) Inter

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 16

11) Arsenal

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 17

10) PSG

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 18

9) Chelsea

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 19

8) Milan

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 20

7) Manchester City

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 21

6) Juventus

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 22

5) Bayern Münih

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 23

4) Liverpool

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 24

3) Manchester United

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 25

2) Barcelona

Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı - 26

1) Real Madrid

(AA, Takvim Foto Arşiv)