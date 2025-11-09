Kartal Yiğit

Beşiktaş tıpkı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi oyuna hızlı başladı Antalya'da… Bu hız , iştah ve ön baskı neticesinde de golleri de erken buldu. İlk 45 dakikada oyun tamamen Beşiktaş'ın kontrolünde geçti. Bu yarıda kalesinden çıkmakta zorlanan çıksa da inanılmaz top kayıplarıyla oynayan bir Antalya takımı izledik. Antalyaspor adına "Koskoca bir hiç" dolu geçen yarıydı desek abartmış olmayız.

Beşiktaş'ın arzulu bu oyununu gören siyah beyazlı taraftarlar gidişattan memnundu elbette. Ancak ikinci yarının başında Antalyaspor tıpkı Beşiktaş'ın yaptığı gibi ön alan baskısını artırınca Rıdvan'ın inanılmaz hatasını iyi değerlendirip golü de buldu. Bu golden sonra ev sahibi ekip morallenince baskıyı ve tempoyu artırdı.

KARTAL SERİ YAKALAMALI

Beşiktaşlı oyuncular da yine skoru koruma telaşına düşünce başlangıçtaki oyun tadını veremedi ancak bu kez rakibi ani ataklar ve uzun toplarla gafil avlamak istediler. Bu da Sergen Yalçın'ın bugüne kadar çok yüzüne bakmadığı Jota Silva'nın şık golüyle gerçekleşti. Oyun da orada bitti zaten. Beşiktaş moral ve nefes alma adına önemli bir 3 puan elde etti. Ancak oyundaki tutarsızlıklar tam anlamıyla bitmiş değil. Üstelik Antalyaspor kadro olarak bu ligin en zayıf ekiplerinden . Oyunun bir bölümü hariç çok kötüydüler.

Galibiyet değerli ancak Beşiktaş'ın kendine gelmesi için bir seri yakalaması şart. Bunun için de Önündeki ilk engel ligin flaş takımı Samsunspor. O maçı görmeden Beşiktaş adına şunu yapar demek bence biraz abartı olur. Kazançlara gelirsek Rafa'nın yokluğunda görevini üstlenen Cerny takımının en iyisiydi. Paulista'yı da beğendim. Ama bu takım yine de Rafa Silva'sız olmaz.