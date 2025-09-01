SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Değişen bir şey yok

Değişen bir şey yok

Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Tüm Yazıları
kartal.yigit@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 1 Eylül 2025

Sergen Yalçın ilk maçında eksiklerden ötürü farklı bir varyasyonla Rafa'yı sağa, yanına Orkun'u onunda yanına Muçi'yi monte ederek oyuna başladı. Onların arkasındaki ikili de yine çok beklenmeyen Kartal- Ndidi idi. Hoca, herhalde bu dizilişten ilerde iyi baskı ve hücum zenginliği bekliyordu. Ama beklediği özellikle ilk yarı hiç olmadı.

Koca yarıda sadece Orkun'un çektiği kaleyi bulan bir şut vardı. Onun dışında Beşiktaş ne pozisyona girebildi ne de tempolu oynayabildi. Sergen hocanın oyun felsefesini bilenler bilir. Temaslı oyun ileride baskı ve pozisyon üretkenliği… Ama bu hiç olmadı maçın ilk bölümünde. İkinci yarı Alanyaspor yorulmasından dolayı geriye fazla yaslanınca Beşiktaş, hala savunma anlamında hiç katkı sağlamayan Jurasek'in ileri iyi çıkışları ve ortalarıyla pozisyonlar buldu. Oyuna Muçi'nin yerine giren El Bilal hareketlilik getirse de altıpasın içinde kaçırdığı fırsatla takımını ipten alma şansını tepti. Normalde teknik adam değişiklikleri ilk maça yansır… Hele bu isim Sergen Yalçın ise çok daha fazlası olmalıydı.

Ama bu takım bunu da yapamadı.
Sergen hocanın yapacak fazla bir şeyi yoktu. Ancak şu anki görüntü hiç iç açıcı değil. Sağ ve sol kanat transferlerini beklemekten başka çare yok. Yeni alınan Tiago henüz hazır değil. Çok ağır hep rakiplerini kaçırdı. Yaptırdığı penaltı da bunun eseri. Bakalım Sergen Yalçın bundan sonra ne gibi dokunuşlar yapacak ama işi çok zor.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Allah sabır versin! 29 Ağustos 2025, Cuma Önemli olan tur değil! 22 Ağustos 2025, Cuma Hayat öpücüğü 18 Ağustos 2025, Pazartesi Sonrası ne olacak? 15 Ağustos 2025, Cuma
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Taze fasulye yüzde 56 zam aldı
Taze fasulye zam şampiyonu
TESK’ten ‘Hurda Araç Teşviki’ yasası çağrısı: Araç yenilemeye destek verilsin
TESK’ten ‘Hurda Araç Teşviki’ çağrısı
Mobil internet hızı artacak! 5G ihalesi 16 Ekim’de...
Mobil internet hızı en az 10 kat artacak
170 bin çocuğa SED desteği
170 bin çocuğa SED ödemesi