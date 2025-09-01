Kartal Yiğit

Sergen Yalçın ilk maçında eksiklerden ötürü farklı bir varyasyonla Rafa'yı sağa, yanına Orkun'u onunda yanına Muçi'yi monte ederek oyuna başladı. Onların arkasındaki ikili de yine çok beklenmeyen Kartal- Ndidi idi. Hoca, herhalde bu dizilişten ilerde iyi baskı ve hücum zenginliği bekliyordu. Ama beklediği özellikle ilk yarı hiç olmadı.



Koca yarıda sadece Orkun'un çektiği kaleyi bulan bir şut vardı. Onun dışında Beşiktaş ne pozisyona girebildi ne de tempolu oynayabildi. Sergen hocanın oyun felsefesini bilenler bilir. Temaslı oyun ileride baskı ve pozisyon üretkenliği… Ama bu hiç olmadı maçın ilk bölümünde. İkinci yarı Alanyaspor yorulmasından dolayı geriye fazla yaslanınca Beşiktaş, hala savunma anlamında hiç katkı sağlamayan Jurasek'in ileri iyi çıkışları ve ortalarıyla pozisyonlar buldu. Oyuna Muçi'nin yerine giren El Bilal hareketlilik getirse de altıpasın içinde kaçırdığı fırsatla takımını ipten alma şansını tepti. Normalde teknik adam değişiklikleri ilk maça yansır… Hele bu isim Sergen Yalçın ise çok daha fazlası olmalıydı.



Ama bu takım bunu da yapamadı.

Sergen hocanın yapacak fazla bir şeyi yoktu. Ancak şu anki görüntü hiç iç açıcı değil. Sağ ve sol kanat transferlerini beklemekten başka çare yok. Yeni alınan Tiago henüz hazır değil. Çok ağır hep rakiplerini kaçırdı. Yaptırdığı penaltı da bunun eseri. Bakalım Sergen Yalçın bundan sonra ne gibi dokunuşlar yapacak ama işi çok zor.