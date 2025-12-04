Sosyal medya beyni küçültüyor!

Necmettin Erbakan Üniversitesi, bin 614 genç üzerinde araştırma yaptı. Aşırı sosyal medya kullanmanın beyin çürümesine yol açtığı saptandı. Gençlerin yüzde 10'unun 'dijital salgınla' zeka geriliği yaşadığı anlaşıldı. İnternet paketi arttıkça beyin çürümesinin de arttığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN