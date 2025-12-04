Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapan 12 şüpheli yakalandı

Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Gönül ve 3 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verildi. İllüzyonist Aref Ghafouri ve 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN