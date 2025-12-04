Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapan 12 şüpheli yakalandı
Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Gönül ve 3 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verildi. İllüzyonist Aref Ghafouri ve 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.