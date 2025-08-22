Kartal Yiğit

Beşiktaş bu turu normalde rahat geçer geçmesine ama şu takıma karşı bile güçlü direnç gösterememesi, hem takım hem de normal savunma konusunda yaşanan aksaklıklar ilerisi adına kötü sinyaller verdi. Rakip Lausanne, İsviçre'nin sıradan takımlarından biri. Bu takıma karşı bile oyunu rakibin üzerine yıkamadı Beşiktaş. Belki saha şartları bizim takımın dengesini bozmuş olabilir, çok da eleştirme konusunda kararsız kaldım.

Ancak Eyüpspor önünde bile aynı savunma hataları yapıldı. Svensson'un yokluğunda Solskjaer dizilişte dörtlü gözükse de üçlü savunma oynattı. Sağa da Emirhan'ı koydu. Emirhan çok çabuk bir oyuncu değil. Ona da kızmamak gerek, bir sol bir sağ bek oluyor. Adam gerçek yerinde oynamayı unuttu. Ne yapsın? Özellikle ilk yarı Lausanne'de sağdan Sene, ortadan Diakite soldan Lekweiry, Beşiktaş'ın üzerinde ciddi tehlike yarattı.

Zaten bu yarıda da rakibin 2-3 net sayılacak pozisyonları da oldu. Üretkenlik konusunda istediğini yapamayan siyah beyazlılar golü de ani gelişen bir kanat organizasyonunun karambolünde Rashica'nın düzgün şık vuruşuyla buldu. İkinci yarı daha derli toplu gözüken Beşiktaş'ta Orkun'un hala tam anlamıyla "sahne" alamaması orta sahadaki sıkıntıyı gözler önüne serdi.

Rafa da hala eskisi olmayınca takımımızın hücum gücü sınırlı kaldı. Hal böyle olunca Abraham da öne çıkma fırsatını kullanamadı. Tabi kanatların da çok etkili olamaması Tammy'i ayrı bir etkiledi. Oyunun son bölümleri Beşiktaş'ın gol yiyeceğini gösteriyordu. Gol gelmemesi mucize olurdu. Ancak buna rağmen Beşiktaş'ın İstanbul'da turu rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum.