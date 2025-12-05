PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye maden avına çıktı: Nadir elementler için temel atıldı!

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer ve Özbekistan’da altın aradıklarını belirterek, “Pakistan, Azerbaycan, Fas, Kırgızistan, Libya ve Suriye’de de madencilik faaliyetleri yürütüyoruz” dedi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye derin denizlerdeki arama kabiliyetini yurtdışına taşımasının ardından ikinci bir global hamleyi de madenlerde atıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer'deki altın sahasında faaliyetlerin ilk fazını tamamladıklarını belirterek, "Altın üretimine ilk olarak Nijer'de başlayacağız. Özbekistan'da da altın başta olmak üzere farklı maden türlerine yönelik arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Pakistan, Azerbaycan, Fas, Kırgızistan, Libya ve Suriye'de de madencilik alanındaki faaliyetlerimizi somut projelere dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

Zengin yer altı kaynakları ülke ekonomisi için umut vadediyor (AA)Zengin yer altı kaynakları ülke ekonomisi için umut vadediyor (AA)

Türkiye Madenciler Derneği'nce düzenlenen Sorumlu Madencilik Zirvesi'nde konuşan Bayraktar, Beylikova'daki 694 milyon tonluk nadir toprak elementinin üretimine yönelik olarak pilot tesisi 2023'te devreye aldıklarını, ikinci faz olan endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Maden çalışmaları (AA)Maden çalışmaları (AA)

MADEN BORSASI GELİYOR
Saflaştırma oranını yüzde 92-93'ten daha yukarılara taşıyacak teknolojiyi daha hızlı bir şekilde alabilmek için farklı ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Bayraktar, "Bu sahayı devlet eliyle işleteceğiz. Kurduğumuz pilot tesise dahi tahammülü olmayanların, bu tesisi yaptırmamak için mahkeme kapılarına koşanların bir anda adeta kağıttan kaplan kesilip 'Madenlerimizi sattırmayız' demelerine, bu konuda çıkardıkları dedikodulara lütfen itibar etmeyiniz" dedi. Dünyadaki 90 madenin 70'inin Türkiye'de bulunduğunu, geçen yıl 6 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, "Bu yıl 11 ayda ulaştığımız 5.1 milyar dolar seviyesinin yıl sonunda 6 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum" dedi. 2024 yılında aylık ortalama 774 denetim yaptıklarını aktaran Bayraktar, "2025 yılında bu sayıyı 806'ya yükselttik. Yoğunlaşan denetimlerimiz sonucunda 2025'in ilk 10 ayında bin 323 firmaya idari para cezası uyguladık"mesajı verdi.

Altın (AA)Altın (AA)

ABD'DEKİ GAZ PROJELERİNDE ORTAKLIK
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ABD'deki gaz projelerine yatırım yapmak istediğini belirtirken, büyük petrol şirketleriyle de yakında yeni anlaşmalar imzalanabileceğini söyledi. Türkiye'nin önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde ABD'den yaklaşık 1500 LNG kargosu alacağını anlatan Bayraktar, "Gaz tedarikinde pozisyonumuzu korumak ve tüm değer zincirini oluşturmak için ABD pazarında upstream'e yatırım yapmayı değerlendiriyoruz" dedi. Bayraktar, 3 olan LNG depolama ve gazlaştırma gemisi filosuna 2 yeni gemi daha ekleyeceklerini de bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

BAYKAR NÜKLEER TEKNOLOJİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin önde gelen savunma şirketi Baykar'ın 40 megavat kapasiteli bir prototip geliştirmeyi hedefleyerek Küçük Modüler Reaktör (SMR) nükleer teknolojisi üzerinde çalışmalara başladığını da duyurdu. Bakan Bayraktar, nükleer teknoloji alanını düzenleyecek ve özel şirketlerin belirli koşulları karşıladıktan sonra prototip geliştirmelerine izin verecek yeni bir nükleer yasa taslağı hazırladığını sözlerine ekledi. Türkiye 2050 yılına kadar elektrik enerjisinin yüzde 10 ila 15'ini, toplam 12 konvansiyonel reaktör ile nükleer enerjiden sağlamayı hedefliyor. SMR'lerden 5.000 megavat kapasite elde etmeyi amaçlıyor.

