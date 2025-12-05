PODCAST CANLI YAYIN

Kahve kanserden korur: Kanser riskine karşı en etkili tedbir!

Doç. Dr. Masaoki Kawasumi, dozunda içilen kahvenin cilt kanser iriskini azalttığını söylüyor. “Kahvenin koruyucu etkisi özellikle güneş ışınlarıyla ortaya çıkıyor” diyor.

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Masaoki Kawasumi, kafeinin kanserden koruyucu etkilerini anlattı. Kawasumi, "Kahve içtiğimizde kafein tüm vücuda yayılıyor. Güneş ışığı cildimizle temas ettiğinde kafein aktive oluyor ve kanseri önleyen proteinleri harekete geçiriyor. Yani kafein, güneşle birlikte çalışıyor. Cilt kanserini önleyebilmek için kahveyi güneş ışınlarına maruz kaldığınız sırada içmelisiniz. Sahilde, plajda kahve içmek bu nedenle çok etkili. Her bir fincan kahvenin, cilt kanseri riskini yüzde 5 azalttığını tespit ettik" diyor.

'ARTIRMADAN ÖNCE HEKİME DANIŞIN'
"Hayvan deneylerinde yaptığımız çalışmalarda kahvenin, özellikle cilt kanseri riskini belirgin bir şekilde düşürdüğünü gösterdi" diyen Doç. Dr. Masaoki Kawasumi, kafeinin sadece cilt kanseri değil, karaciğer, rahim, ağız ve yutak kanseri gibi diğer kanser türlerine karşı da koruyucu etkiler gösterdiğini belirtiyor. Ancak Kawasumi, kahve tüketimini artırmadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerektiğinin de altını çiziyor. Özellikle kalp hastalığı, hipertansiyon, ritim bozukluğu, mide hassasiyeti veya anksiyete gibi sorunları olan kişilerin kafein tüketiminde daha dikkatli olması gerektiğini; bilinçsiz ve aşırı tüketimin sağlık açısından risk oluşturabileceğini vurguluyor. Kawasumi, "Kahve içmenin genel olarak ömür uzattığını ve ölüm oranlarını azalttığını gösteren çok sayıda çalışma var" diye konuşuyor.

