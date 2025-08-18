SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Hayat öpücüğü

Hayat öpücüğü

Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Tüm Yazıları
kartal.yigit@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 18 Ağustos 2025

Beşiktaş sıkıntılı , baskılı günlerden biran önce kurtulmak lige de iyi başlama adına fırsat görüyordu Eyüpspor maçını. Aslında her oyuna sırtın da "giyotin" ile çıkan Ole Gunner'in herkesten fazla ihtiyacı vardı. Eyüp'ün anlamsız bir biçimde geriden oyun kurma sevdasına Abraham, Rashica ve Mario'nun müthiş ön baskısıyla başlayan Beşiktaş alan daraltma ve adam kapatmayla oldukça iyi bir görüntü sergiledi özellikle ilk 45'te. Geçen oyunlara baktığımızda Beşiktaş'taki iştah tribünlere koşanları umutlandırmıştı. Baskı neticesinde gol de penaltıyla erken geldi. Ancak her ne olduysa golden sonra yine eski görüntüsüne dönen Beşiktaş'ta bekler her çıktığında boş bıraktıkları alanı Eyüpspor'un iki hızlı kanadı iyi kullandı. Buna Mame Thiam da eklenince ani hücumlarla pozisyon da buldular . Bunu maç boyu da iyi yaptılar. Beşiktaş ise top Eyüp'e geçtiğinde takım halinde o baskıyı yapmaya devam etti ancak rakibi karşılamada özellikle orta alan da sorunlarla yüzleşti.

Daha çok kenarları kullanan Kartal merkezden gelme konusunda sıkıntı yaşadı. Tam eski Rafa dönmedi dediğimizde müthiş bir golle takımına da hocasına da hayat öpücüğü verdi . Nedense büyük ihtimalle henüz alışmadığından Orkun çıkınca gerçek Rafa'yı kısa bir ara izledik bu da yetti. Beşiktaş baskısının meyvesini alıp moral buldu. Ancak sorunlar hala büyük. Bunların bir an önce giderilmesi gerekir. Yoksa işler istediğiniz gibi gitmeyebilir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Sonrası ne olacak? 15 Ağustos 2025, Cuma Buhran sonrası nefes 08 Ağustos 2025, Cuma Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğit'e çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu 05 Ağustos 2025, Salı Bavulu ile çıktı 01 Ağustos 2025, Cuma
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç’tan babası İnan Kıraç’la yeni paylaşım! Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik
İpek Kıraç babası İnan Kıraç'ın hasta olduğunu duyurdu!
1 ölü 6 yaralı! Mardin’de feci kaza: Araç şarampole uçtu
1 ölü 6 yaralı! Mardin'de feci kaza: Araç şarampole uçtu
Fenerbahçe’de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Özlem Çerçioğlu CHP’deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel’i belgelerle patlattı: Kuşadası’nda 6 milyarlık rant kavgası
CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı
Oğuzhan Dalgakıran Jrokez kimdir neden öldü? 12. kattan düşme mi, intihar mı?
Oğuzhan Dalgakıran (Jrokez) kimdir neden öldü? 12. kattan düşme mi, intihar mı?