Kartal Yiğit

Beşiktaş sıkıntılı , baskılı günlerden biran önce kurtulmak lige de iyi başlama adına fırsat görüyordu Eyüpspor maçını. Aslında her oyuna sırtın da "giyotin" ile çıkan Ole Gunner'in herkesten fazla ihtiyacı vardı. Eyüp'ün anlamsız bir biçimde geriden oyun kurma sevdasına Abraham, Rashica ve Mario'nun müthiş ön baskısıyla başlayan Beşiktaş alan daraltma ve adam kapatmayla oldukça iyi bir görüntü sergiledi özellikle ilk 45'te. Geçen oyunlara baktığımızda Beşiktaş'taki iştah tribünlere koşanları umutlandırmıştı. Baskı neticesinde gol de penaltıyla erken geldi. Ancak her ne olduysa golden sonra yine eski görüntüsüne dönen Beşiktaş'ta bekler her çıktığında boş bıraktıkları alanı Eyüpspor'un iki hızlı kanadı iyi kullandı. Buna Mame Thiam da eklenince ani hücumlarla pozisyon da buldular . Bunu maç boyu da iyi yaptılar. Beşiktaş ise top Eyüp'e geçtiğinde takım halinde o baskıyı yapmaya devam etti ancak rakibi karşılamada özellikle orta alan da sorunlarla yüzleşti.



Daha çok kenarları kullanan Kartal merkezden gelme konusunda sıkıntı yaşadı. Tam eski Rafa dönmedi dediğimizde müthiş bir golle takımına da hocasına da hayat öpücüğü verdi . Nedense büyük ihtimalle henüz alışmadığından Orkun çıkınca gerçek Rafa'yı kısa bir ara izledik bu da yetti. Beşiktaş baskısının meyvesini alıp moral buldu. Ancak sorunlar hala büyük. Bunların bir an önce giderilmesi gerekir. Yoksa işler istediğiniz gibi gitmeyebilir.