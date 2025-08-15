PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sonrası ne olacak?

Sonrası ne olacak?

Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Tüm Yazıları
kartal.yigit@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 15 Ağustos 2025

Evet ilk ayak ta belki işi bitirdin ama Beşiktaşlı futbolcuların zaten travma da olan taraftarına bu eziyeti yaşatmaması lazımdı. Dün ikinci ayağa öyle bir başladı ki Siyah- Beyazlılar sanırsanız lig bitmiş, Avrupa'da istenilen hedefe ulaşılmış, tatil gelmiş gibiydi. Böyle olunca da futbolun gerçekleri yüzünüze tokat gibi çarpar. Yanınıza yaklaşamayacak bir takım gelir sizin evinizde efelenir, hatta öne geçer. O nedenle futbolda laubalilik olmaz. Üstelik zaten taraftarla henüz tam olarak barışmadıysanız. Bu takımdan 2 gol yemeği bırakın kalenize şut bile çektirmeniz taraftara ayıptır.

RAFA SİLVA'YA DİKKAT

Ole Gunnar Solskjaer'in ufak değişikliklerle başladığı maçta ilk 45 dakika sahada işini yapan hiç kimse yoktu. Büyük umutlarla alınan Arroyo yine yokları oynadı. Orkun hazır değil. Defans dörtlüsü tam bir facia. Svensson da artık fişi çekmiş. Soljskaer, yine verim alamadığı David Jurasek'i mecburen ikinci yarı değiştirmek zorunda kaldı. Paulista da düşüş sürüyor. Bence en dikkat edilmesi gereken isim Rafa Silva, kamptan bu yana sahada yok. Mental olarak bir sorun var gibi geldi. Aman dikkat! Herkes hoca gitsin diyor ama bu takımın kapasitesi bu. Yeterli transfer olmazsa kim gelirse gelsin çok farketmeyecek gibi. Bu tur geçildi ama Lausanne, Patric's gibi düşük kalitede değil ona göre!

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Buhran sonrası nefes 08 Ağustos 2025, Cuma Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğit'e çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu 05 Ağustos 2025, Salı Bavulu ile çıktı 01 Ağustos 2025, Cuma Nedenler ve sonuçları 27 Temmuz 2025, Pazar
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
BİM 15 Ağustos 2025 CUMA aktüel ürünler kataloğu! Salçalık ürünler ve deterjanda dev indirim raflarda
BİM 15 Ağustos 2025 CUMA aktüel ürünler kataloğu! Salçalık ürünler ve deterjanda dev indirim raflarda
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız
"5G ve ötesi için hazırız”
Merkez Bankası rezervleri açıkladı! 174 milyar 365 milyon dolarla tüm zamanların rekoru kırıldı
Tüm zamanların rekoru
İhtiyaç kredisi hesaplama: 160 bin TL için aylık taksit ne kadar?
İhtiyaç kredisi hesaplama