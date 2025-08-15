Kartal Yiğit

Evet ilk ayak ta belki işi bitirdin ama Beşiktaşlı futbolcuların zaten travma da olan taraftarına bu eziyeti yaşatmaması lazımdı. Dün ikinci ayağa öyle bir başladı ki Siyah- Beyazlılar sanırsanız lig bitmiş, Avrupa'da istenilen hedefe ulaşılmış, tatil gelmiş gibiydi. Böyle olunca da futbolun gerçekleri yüzünüze tokat gibi çarpar. Yanınıza yaklaşamayacak bir takım gelir sizin evinizde efelenir, hatta öne geçer. O nedenle futbolda laubalilik olmaz. Üstelik zaten taraftarla henüz tam olarak barışmadıysanız. Bu takımdan 2 gol yemeği bırakın kalenize şut bile çektirmeniz taraftara ayıptır.

RAFA SİLVA'YA DİKKAT

Ole Gunnar Solskjaer'in ufak değişikliklerle başladığı maçta ilk 45 dakika sahada işini yapan hiç kimse yoktu. Büyük umutlarla alınan Arroyo yine yokları oynadı. Orkun hazır değil. Defans dörtlüsü tam bir facia. Svensson da artık fişi çekmiş. Soljskaer, yine verim alamadığı David Jurasek'i mecburen ikinci yarı değiştirmek zorunda kaldı. Paulista da düşüş sürüyor. Bence en dikkat edilmesi gereken isim Rafa Silva, kamptan bu yana sahada yok. Mental olarak bir sorun var gibi geldi. Aman dikkat! Herkes hoca gitsin diyor ama bu takımın kapasitesi bu. Yeterli transfer olmazsa kim gelirse gelsin çok farketmeyecek gibi. Bu tur geçildi ama Lausanne, Patric's gibi düşük kalitede değil ona göre!