Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü

Beylikdüzü E-5 karayolunda yaşanan feci kazada Çağatay Olcay kullandığı araçlar orta refüje çarptı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde E-5 karayolu Beylikdüzü Beykent mevkiinde yaşandı. Çağatay Olcay isimli genç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Durumu gören çevredeki sürücüler Olcay'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale kaza alanında yapılırken, ardından Olcay hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Olcay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrasında yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

