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Mourinho da yetmedi

Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

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Eklenme Tarihi 14 Mart 2025

Fenerbahçe, 3-1'lik mağlubiyetin ardından imkansızı başarmak için çıktı Glasgow deplasmanına. İmkansız diyorum çünkü Fenerbahçe tarihinde daha önce ilk maçta alınan mağlubiyetin ardından tur geçilemedi. Bu seriyi sonlandırabilecek isimlerin başında gelen Jose Mourinho, daha önce 6 kez bunu başarmıştı. Ancak 'Special One' da Fenerbahçe'nin makus talihini değiştiremedi.

Tabii ki bu kaderin değişmemesinin en büyük mimarlarından biri de hakem Espen Eksas'tı. Henüz maçın başında Talisca'ya yapılan faulde tersi bir karar veren Norveçli niyetini belli etti. Uzatmaların son dakikalarında Mert Hakan'a yapılan net faulde de gözlerini kapatarak maçın penaltılara gitmesini sağladı.

Neredeyse 3 sezondur penaltı atamayan Fenerbahçeli oyuncular, geçtiğimiz sezon Olympiakos'a olduğu gibi Rangers'a da penaltılar sonucunda elendi. Özellikle oyuna girdikten sonra gösterdiği yetersiz performansı penaltı kaçırarak süsleyen Tadic, veda zamanının geldiğini düşündürdü.

Belki maç öncesinde tur için umutlar çok azdı ama böyle elenilmesi daha fazla üzdü. Fenerbahçe taraftarına 'olabilir' dedirten oyuncular çok fazlaydı sahada. İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Fred ve Kostic olağanüstü performans gösterdiler. Oyuna girdikten sonra ileride top tutarak git-gelli maçı tek kaleye çeviren Dzeko da günün iyilerindendi.

Sonuç olarak tur belki kaybedildi ama Fenerbahçe ve Jose Mourinho gösterdikleri destansı mücadele ile taraftarlarını ve ülkemizi gururlandırmayı başardılar.

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