Görkem Ağgündüz

Az Alkmaar maçından moralman yıkılmış bir şekilde ayrılan Galatasaray, ligin en zor deplasmanlarından birine çıktı. Rizespor karşısında yaşanacak puan kaybı, Fenerbahçe derbisi öncesi camiayı karıştırabilirdi.

İlk yarıda net fırsatları harcayan Rizespor'du. Okan Buruk ikinci yarıya 4'lüye dönerek başladı ve nispeten daha iyi bir görüntü çizildi. Osimhen'in de galibiyeti çok istemesiyle Galatasaray Rize'den 3 puanla döndü.

Ancak son haftalarda geriye giden Galatasaray oyunu, Rize karşısında da alarm verdi. Okan Buruk her ne kadar 3'lü oynamak istese de bu maçtan itibaren bu kararından vazgeçeceğini düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım elbette ama Cuesta ve Ahmed Kutucu bu performanslarıyla ilk 11 seviyesinde olmadıklarını gösterdiler.

Adana Demirspor maçının ardından yaşanan olayların Mertens'i etkilediği de göze çarpıyor. Penaltı kararının ardından bir anda şimşekleri üzerine çeken Mertens, Az Alkmaar ve Rizespor maçlarında adeta sahada yoktu. Okan Buruk, Mertens'i 45'te oyundan alırken Fenerbahçe maçı için de kritik bir karar vermesi gerekecek.

Derbi öncesi Galatasaray'ı sevindiren durum ise tabii ki Osimhen'in performansıydı. En-Nesyri ile kıyaslanmak mı kulağına gitti bilinmez ama Rize karşısında en istekli maçlarından birini çıkardı. Rakip savunma ile tek başına uğraşmasının yanına 2 gol de ekledi.

Galatasaray için Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamamak önemliydi. Ancak aradaki Az Alkmaar maçı da derbi psikolojisini etkiyecektir. Tur her ne kadar zor olsa da Galatasaray'ın 'acaba' dedirteceği bir performans rüzgarın yeniden arkaya alınmasını sağlar.