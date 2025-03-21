Görkem Ağgündüz

Karadağ maçındaki kötü performans nedeniyle, doğrudan çıkmayı hak ettiğimiz Uluslar A Ligi için play-off oynamak zorunda kaldık. Rakip ise, geçmiş yıllarda yenmekte zorlandığımız Macaristan'dı.

Montella, artık kanayan yaramız olan net forvet eksikliği nedeniyle sahte 9'lu bir 11 çıkardı sahaya. Kerem Aktürkoğlu en uçta görünürken, sol kanatta olması gereken Kenan forvet arkasında, forvette olması gereken Barış ise sol kanattaydı. Haliyle bu karmaşada üretmekte zorlandık ancak Orkun'un klas golüyle skoru bulduk.

Daha sonra basit hatamızdan yenen golün ardından Montella önce hücum hattında yer değişikliğine gitti. Ardından devre arasında ise Barış-Deniz Gül değişikliği ile beraber net bir forvetle oynamaya başladık. İkinci yarıyla birlikte de önce oyun üstünlüğünü sonra da skoru yakaladık.

Deniz Gül, henüz ilk maçı olmasına rağmen iyi bir performans gösterdi. Önlerinde net bir forvetin olması Kerem ve Kenan'ı da rahatlattı. Montella'nın ikinci maça Deniz Gül ile başlayacağını düşünüyorum. Yunus Akgün, Merih Demiral ve Arda Güler'in takıma dönmesiyle de elimiz rahatlayacak. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçta gol yememiz savunma anlamında düşündürse de A Ligi'ne yükselmeye olan inancımız tam.

Orkun Kökçü attığı golün yanı sıra gösterdiği performansla takımımızda öne çıkan isimdi. Belki yorgunluk belki de sarı kartının olması nedeniyle yerini İsmail'e bıraktı. Fenerbahçe'de sakatlıklardan dolayı yeterli şansı bulamayan İsmail, kısa sürede Orkun'un performansının da üzerine çıktı.

Sonuç olarak zor görünen maçı kolaya çeviren millilerimiz, 3-1'lik galibiyetle hem Uluslar A Ligi'ne hem de Dünya Kupası'na göz kırptı.

