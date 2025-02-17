Görkem Ağgündüz

Anderlecht maçında sezonun en güzel performanslarından birini sergileyen Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısına da aynı iştahla çıkmasını bekliyordum. Ancak Burak Yılmaz'ın takımı, Fenerbahçe'yi iyi analiz etmiş ve buna uygun bir taktikle çıkmıştı maça.

Özellikle Amrabat'ın stoper oynamaya başlamasından sonra oyun kurulumunda sıkıntı yaşanmıyordu. Kasımpaşa, ön alan baskısını Amrabat'a değil de pas kanallarına yapınca, Fenerbahçe'nin uzun oynamaktan başka şansı kalmadı. Ta ki gole kadar...

Daha önce Hatayspor maçında da gördüğümüz organizasyonla, Fenerbahçe ilk 20 dakikasında kendi yarı sahasına hapsolduğu maçta öne geçmeyi başardı. Golden sonra ise Kasımpaşa'nın planı bozulurken sahada da bambaşka bir Fenerbahçe vardı.

Günün yıldızı tabii ki En-Nesyri'ydi. Son haftalarda tek golle de yetinmeyen Nesyri, yine dublesini yaptı. Fred de yaptığı harika asistin yanı sıra orta sahayı tek başına elde tutarak 3 puanın mimarlarından oldu.

Oynayanlar kadar oynamayanların değeri de ortaya çıktı bu maçla. Orta sahada Szymanski'nin eksikliği net olarak hissedildi. Mert Hakan hem alçılı eli hem de 3 sarı kartı nedeniyle ikili mücadelelere giremedi. Dzeko da takımın olmazsa olmazı olduğunu oynadığı kısa sürede kanıtladı.