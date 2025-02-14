Görkem Ağgündüz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıktı. İlk olarak sahne Fenerbahçe'nindi. Kanarya, kendi liginde zirveden uzak kalan ancak Avrupa'da iyi işler çıkaran Anderlecht ile Kadıköy'de karşılaştı.

İlk düdükten son düdüğe kadar üstün olan taraf Fenerbahçe'ydi. Jose Mourinho ile özellikle Avrupa'da iç sahada farklı bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, savunmadaki eksiklere rağmen neredeyse hatasız bir maç çıkardı. Geride top çevirip rakibi üzerine çeken Fenerbahçe, Kostic'in bölgesine atılan uzun toplarla sürekli tehdit yarattı. 3-0'lık galibiyette Fred, Amrabat ve Szymanski'nin performansları öne çıktı. Ancak gecenin yıldızları Kostic ve Yusuf Akçiçek'ti.

Grup maçlarında kadroya yazılmadığı için oynatılamayan Kostic, ilk Avrupa maçında takımın en önemli silahı oldu. Neredeyse her pozisyonda sıfıra inmeyi başarıp gerilmeden yaptığı sert ortalarla, bunu tam 17 kez yaptı, rakip kaleyi ablukaya aldı.

Son yıllarda genç oyuncuları yetiştirip Avrupa devlerine satmasıyla ünlenen Fenerbahçe, scoutlar için sezon sonuna kadar yeniden İstanbul bileti aldıracak. Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıkların ardından forma şansı bulan Yusuf Akçiçek, yıldız isimler iyileşse dahi onları kulübeye hapsedecek bir performans gösteriyor. Savunmadaki güçlü duruşunun yanı sıra topla çıkışları ve temiz sol ayağıyla her teknik adamın isteyeceği bir oyuncu. Daha 19 yaşında olması ve Mourinho referansı da Avrupa devlerinin iştahını kabartmıştır.

Fenerbahçe için işler ne kadar iyi gittiyse, Galatasaray için tam tersiydi. Osimhen, Torreira ve Davinson'un yokluklarına Okan Buruk'un kötü taktik ve tercihleri de eklenince facianın eşiğinden dönüldü. 11'e 11'ken de atak yapmakta zorlanan Galatasaray, 10 kişi kalmasının ardından ise tamamen ceza sahasına hapsoldu. 4-1 biten maç, Abdülkerim'in özverisi ve Poku'nun bitiricilikteki kötülüğü olmasa çok daha farklı olabilirdi.

Galatasaray için elbette ki tur şansı henüz bitmedi ancak Fenerbahçe derbisi öncesi sahasında rahat bir maç oynamak varken, şimdi 'koşan' rakibine en az 3 fark atmak zorunda olacak.