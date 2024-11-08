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Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 8 Kasım 2024

Okan Buruk bu hatadan dönmeli!

Her ne kadar Tottenham'ın eksik futbolcusu olursa olsun, Okan Buruk'un sahaya çift forvet + Mertens ile çıkmasının hata olacağını düşünüyordum. Ancak henüz ilk dakikadan yanıldığımı anladım. Galatasaray, belki de Okan Buruk döneminde en iyi ön alan baskısı yaptığı maçı geride bıraktı. Icardi - Osimhen ve Mertens'ten oluşan ön bloğun baskısından zaman zaman çıkmayı başaran Tottenham, bu sefer de Torreira duvarına çarpıyordu. Bu çalışkanlığını maç boyunca sürdüren Galatasaray, tarihi bir farkı kaçırdı.

Galatasaray'da performansıyla öne çıkan birçok isim oldu. 2 gol atan Osimhen, asistleriyle şov yapan Mertens, savunmanın patronu Davinson... Ama bana göre maçın yıldızı Torreira'ydı. Savunma görevini hatasız yapan Atom Karınca, ön alan baskısı ile kaptığı toplarla da Tottenham'ın nefes almasına izin vermedi. Rakibin baskı yapmaya çalıştığı anlarda ise soğuk kanlı ve doğru pas tercihleriyle takımını rahatlattı.

Maçta iki gol atan Osimhen, 4 net fırsattan ise yararlanamadı. Ancak sürekli gol pozisyonlarının içinde olması ve rakip savunmayı yıpratması galibiyeti rahat hale getirdi. Okan Buruk'un tıpkı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi kötü oynayan Icardi yerine gol atan Osimhen'i çıkarması hataydı. Osimhen her ne kadar iyi niyetli olsa da bu karar tribünlerin homurdanmasına da neden oldu. Osimhen'in dahi Icardi sahadayken ona gol attrmaya çalışması ise hoş bir görüntü vermedi. Çift forvetli sistemde Okan Buruk'un gol atamayanı sahada tutma hatasından vazgeçmesi gerekiyor.

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