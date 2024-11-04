Görkem Ağgündüz

Son yılların en keyifli maçlarından birini izledik Trabzon'da. Hem Trabzonspor'un hem Fenerbahçe'nin gösterdiği performans alkışı hak etti. Ancak hakem Oğuzhan Çakır ve VAR Atilla Karaoğlan, futbolcuların emeklerini çalmayı başardılar.

Öncelikle bana göre Trabzonspor'a verilen iki penaltı da doğru karar. Ancak ikisinin de saha içinde verilmesi ve VAR'ın devreye girmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda ise En Nesyri topa sıçrarken omuzlarından destek aldığı için Banza'yı dağıtıyor. Ancak bu pozisyonda ne faul ne el veren hakem aklımızla oynamaya devam etti. Henüz maçın başlarında ise Nwakaeme'nin En Nesyri'ye ceza sahasına girerken arkadan yaptığı hareket net bir faul ve sarı karttı. Trabzonspor'un attığı gol 'öncesi' çalınan düdük ise tam bir skandaldı. Livakovic durduğu için hakem düdüğü çalmasa gol olur mu olmaz mı bilemeyiz tabii ki ama VAR'ın olduğu yerde böyle bir düdük hakemlik kariyeri boyunca hatırlanacak cinstendi. Osayi Samuel ve Denswil'in pozisyonuysa bence de sarı karttı.

Gelelim maça... Bu sezon zirvenin uzağında kalan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında oldukça iyi başladı. İlk 15 dakika Fenerbahçe'nin de topu bırakmasıyla maçı tek kaleye çeviren Trabzon, üst üste net fırsatlardan yararlanamayınca ibre Fenerbahçe'ye döndü. Bu dakikadan sonra 'fırtına' tam tersi yönde eserken, ilk yarının sonlarında En Nesyri'nin harika pasında Trabzon maçlarını boş geçmeyen Fred gol düellosunun fitilini ateşledi.

Trabzonspor'un ikinci penaltısı henüz VAR incelemesindeyken Jose Mourinho'dan maçı kurtaracak hamleler geldi. İrfan Can, Dzeko ve Kostic'i oyuna alan Mourinho, 3 isimden de skor katkısı almayı başardı. Dzeko'nun golünden önce İrfan'ın asisti ve Amrabat'ın golünden önce Tadic'in Kostic'e pası büyüleyiciydi.

Jose Mourinho'nun maç öncesinde duran top organizasyonlarının üzerinde durduğu da belli oldu. Fenerbahçe paslaşarak kullanılan her kornerde tehlike yaratmayı başardı. En Nesyri'nin kaçırdığı pozisyon gol olmasa bile ders niteliğindeydi.

Maç her ne kadar 3-2 bitse de Uğurcan Çakır ve Livakovic'i de tebrik etmek gerekir. İki kaleci de yaptıkları muazzam kurtarışlarla takımlarını maçın içerisinde tuttu. Bu sezon ilk defa kazandığı bir maçta gol yiyen Fenerbahçe, bunları akan oyunda yemeyerek yine savunma anlamında iyi iş çıkarttı.