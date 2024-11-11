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Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 11 Kasım 2024

Neredeyse maçın adamı olacaktı!

AZ Alkmaar maçında yaşanan rezalete nasıl bir reaksiyon vereceği merak edilen Fenerbahçe, Sivasspor karşısında sezonun en etkili performansını gösterdi. Bunda tabii ki Sivasspor'un eksiklerinin payı büyüktü. Ama Mourinho'nun radikal Mert Hakan kararı da bu sonucu getirdi.

Transfer dönemi boyunca Fred'i yedekleyecek isim olarak Medina'nın peşine düşen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gözden çıkarılmıştı. Yedek kulübesinde gördüğü kartlar ve saha dışı olaylarla sürekli gündem olan Mert Hakan, taraftarın gözünde de itici hale gelmeye başlamıştı. Sivasspor karşısında, uzun süredir formsuz olan Fred'i kesip Mert'i oynatan Mourinho'nun kumarı tuttu. Hem savunmada hem hücumda sahada basmadık yer bırakmayan, ilk golün asistini yapan ve kazanılan penaltı pozisyonunda topu kapıp pası atan Mert Hakan neredeyse maçın adamı olacaktı. Böyle oynadığı ve saha dışı olaylarla gündeme gelmediği sürece yeniden herkesin saygısını kazanabilir. Fenerbahçe taraftarı da bu performansın hakkını verdi ve çıkarken ayakta alkışladılar.

Mert Hakan için neredeyse maçın adamı olacaktı dedik çünkü sahada bir Amrabat vardı. Geldiği ilk günden bu yana oynadığı her maçta orta sahayı ele geçiren Amrabat, son maçlarda bir de 10 numara performansı gösteriyor. Bodrum karşısında asist yapan Trabzonspor maçında galibiyet golünü atan Amrabat, Sivasspor karşısında attığı golle de gözlerin pasını sildi. Bana göre tıpkı Trabzonspor maçında olduğu gibi gol atmasa dahi maçın adamı olmayı hak etti.

Yine bir maçı gol yemeden kazanan Fenerbahçe'de ise tıpkı Mert Hakan gibi, Çağlar ve Becao'nun formsuzluğunda Samet Akaydin'in de gösterdiği performansla formayı kapması sürpriz olmayacak.

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