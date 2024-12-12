İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN geceki kritik maça Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın kritik hatasıyla 1-0 geride başladı. O dakikadan sonra seyirci Samet her topu ayağına aldı ıslaklarla protesto etti. Büyük bir hataydı ama bu durum takımı da olumsuz etkiledi. Fenerbahçeli futbolcularda hem arkadaşlarını kurtarmak hem de oyunu kazanmak için hiçbir çaba yoktu. Maç boyuncu rakip takım adeta idman yaparcasına bir futbol oynadı. Kesinlikle uzun zamandır izlediğim en isteksiz Fenerbahçe'ydi. Amrabat hariç Fenerbahçeli futbolcular arasında sahada işini yapan yoktu.

Sezon başında 20 milyon Euro'ya alınan En-Nesyri rakip takımın kendinden 20 cm kısa stoperi karşısında bir hava topu bile alamadı. Dünkü maçta bireysel olarak futbolcuları değerlendirmeye almaya gerek yok. Ama dün gecenin olayı tribünlerin Ali Koç'u istifaya davet etmesiydi. Başkanın 7. yılında Kadıköy'de çok kötü sonuçlar oldu ama hiç taraftarlardan böyle tepki gelmemişti. Beşiktaş ve ardından bu maç Ali Koç'un kredisini bitirmiş gibi gözüküyor. Dün geceden sonra Fenerbahçe'nin çok zorlu anlar yaşayacağını söylemek mümkün.

"Beşiktaş ve ardından bu maç Ali Koç'un kredisini bitirmiş gibi gözüküyor.

Bundan sonra kulübü çok zorlu günler bekliyor."