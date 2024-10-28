İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE, Manchester United maçının ardından ligde de iyi oyununu sürdürdü. İlk 45 dakikada skor 1-0'da kaldı ama en az 3 net pozisyondan da yararlanılamadı.

Yani ilk devre maç bitebilirdi.

Lakin, Bodrumspor'un oyun 1-0 iken dahi Kadıköy'den puan çıkaracak bir görüntüsü yoktu. Hücum anlamında çok etkisizdiler. Bırakın gol atmayı, doğru dürüst pozisyon bile üretemeden maçı tamamladılar.

Osayi'nin dönmesi Fenerbahçe'nin hücumdaki süratini de, pozisyon üretme sayısını da artırdı. Günümüz futbolunda beklerin ne kadar önemli olduğunu Osayi bizlere gösteriyor. Maximin de oyunda kaldığı süre boyunca arkadaşlarına son derece iyi pozisyonlar hazırladı ve oyunuyla göz doldurdu. Orta sahada Amrabat-İsmail ikilisi ilk defa bir arada oynadı.

Amrabat sahanın en iyi oyuncularından biriydi. İsmail uzun süredir oynamadığı için biraz telaşlı göründü. Sonuçta Samsun beraberliğinin ardından Manchester United maçındaki iyi oyun ve dün gece alınan galibiyet Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi.

Haftaya Trabzon ile oynanacak maç 3 puanla geçilirse Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında artık önü açılacak.

"Osayi'nin dönmesi hücum performansını artırdı.

Trabzon'u da mağlup ederse Fenerbahçe'nin yarışta önü açılacak."