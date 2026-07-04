BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ VE EKİPMANLARI ALIMI İŞİ



BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ VE EKİPMANLARI ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1233447

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL İLİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Güneşli Mah. Mahmutbey Cad. No:97 Bağcılar/İSTANBUL BAĞCILAR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124100700 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 30.07.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Belediyemiz İhale Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ VE EKİPMANLARI ALIMI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; 9 kalem Çöp Poşetleri ve Atık Yönetimi Malzemeleri, 39 kalem Sıvı ve Katı Temizlik Kimyasalları, 85 kalem Temizlik ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları, 9 kalem Temizlik Kağıtları/Hijyen Ürünleri ve Ekipmanları alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposu, Kültür Müdürlüğü deposu, Sağlık İşleri Müdürlüğü deposu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü deposu, Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü deposu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü deposu, Halkla İlişkiler Müdürlüğü deposu, Afet İşleri Müdürlüğü deposu 3.4. Süresi/teslim tarihi : Hafta içi mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposunda, Kültür Müdürlüğü deposu, Sağlık İşleri Müdürlüğü deposu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü deposu, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü deposu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposu, Gençlik ve Spor Müdürlüğü deposu, Halkla İlişkiler Müdürlüğü deposu, Afet İşleri Müdürlüğü deposuna dağıtım yapılacaktır, (9 ayrı depo) dağıtım esnasında her türlü taşıma, indirme ve kaldırma işlemleri firmaya ait olacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içinde

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02503398 #ilan.gov.tr