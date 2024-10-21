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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 21 Ekim 2024

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Forma adaleti sorgulanır

KAĞIT üzerinde çok zor görülen Samsunspor deplasmanından Fenerbahçe alnının akıyla çıkmayı başaramadı.
Son derece akıllı bir oyun oynanan mücadelede 3 puana ulaşılamadı. Oyunun genelinde Mourinho'nun öğrencileri rakibe pozisyon vermemeyi ele aldı.
Bununla da başarılı oldular. Çok fazla sayıda hücum üretemedi maçta Fenerbahçe. Oyunla ilgili eleştiriler gelebilir. Bunu yapanlar haksız diyemem. Burada bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Fenerbahçe üzerine düşeni yapmayı denedi maçta. Mourinho'nun Szymanski ısrarına anlam veremiyorum. Bir oyuncu sırf baskı yapıyor diye 10 numara pozisyonda oynatılamaz. O bölgede oynayan futbolcunun gol ve asist katkısı yapması gerek.
İrfan Can Kahveci'nin yedek beklemesi olumlu bir karar olarak göze çarpmıyor.
Bu olay forma adaleti bakımından doğru değil. Amrabat iyi oynadı bugün. Fred'deki düşüş sürüyor. Maç 2-1'e geldikten sonra Fenerbahçe geriye çekildi. Bunun sebebi skoru korumaktı. Ama böyle oynarsanız rakibe davetiye çıkarırsınız.

"Tartışılan bir faul pozisyonunun ardından Samsunspor beraberliği yakaladı.
İrfan Can Kahveci'nin yedek beklemesi olumlu bir karar olarak göze çarpmıyor. Jose- Mourinho'nun Szymanski ısrarı doğru değil."

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