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BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul'un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan 24 ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürecek.

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takvim.com.tr
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi 13 Mayıs Salı günü elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. BEDAŞ'ın yayımladığı programa göre Avcılar'dan Şişli'ye, Esenyurt'tan Beşiktaş'a kadar birçok ilçede sabah saatlerinde başlayacak kesintiler akşama kadar sürebilecek.

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

VATANDAŞLAR DİKKAT: ELEKTRİKLER 09.00 - 17.00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 13 Mayıs 2025 Salı günü planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 24 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürecek. Şirket, çalışmaların program dahilinde ve güvenlik önlemleri çerçevesinde yürütüleceğini vurgularken, vatandaşların mağdur olmamaları adına önceden tedbir almaları gerektiğini belirtti.

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

🔌 KESİNTİNİN UYGULANACAĞI SAATLER

Kesintiler genel olarak sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında gerçekleşecek. Ancak her ilçe için saat aralıkları ve etkilenecek mahalleler farklılık gösteriyor. Detaylı bilgiye BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

🏙️ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK 24 İLÇE

  • Avcılar

  • Bağcılar

  • Bahçelievler

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

  • Bakırköy

  • Başakşehir

  • Bayrampaşa

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

  • Beşiktaş

  • Beylikdüzü

  • Beyoğlu

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

  • Büyükçekmece

  • Çatalca

  • Esenler

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

  • Esenyurt

  • Eyüpsultan

  • Fatih

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

  • Gaziosmanpaşa

  • Güngören

  • Kağıthane

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

  • Küçükçekmece

  • Sarıyer

  • Silivri

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

  • Şişli

  • Zeytinburnu

  • Arnavutköy

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

📌 KULLANICILARIN DİKKATİNE

BEDAŞ, çalışmalar kapsamında özellikle yüksek riskli cihazların kullanımının sınırlandırılmasını, asansörlerin kullanılmamasını ve gıda ürünlerinin korunması için önlem alınmasını öneriyor. Ayrıca, oksijen cihazı veya tıbbi ekipman kullanan kişilerin kesintiye karşı gerekli önlemleri önceden planlaması gerektiği vurgulanıyor.

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

Fotoğraflar: X (BEDAŞ)

BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek
BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek