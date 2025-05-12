BEDAŞ duyurdu: 13 Mayıs Salı İstanbul'un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan 24 ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürecek.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 16:25 Paylaş







İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi 13 Mayıs Salı günü elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. BEDAŞ'ın yayımladığı programa göre Avcılar'dan Şişli'ye, Esenyurt'tan Beşiktaş'a kadar birçok ilçede sabah saatlerinde başlayacak kesintiler akşama kadar sürebilecek.

VATANDAŞLAR DİKKAT: ELEKTRİKLER 09.00 - 17.00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 13 Mayıs 2025 Salı günü planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 24 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürecek. Şirket, çalışmaların program dahilinde ve güvenlik önlemleri çerçevesinde yürütüleceğini vurgularken, vatandaşların mağdur olmamaları adına önceden tedbir almaları gerektiğini belirtti.

🔌 KESİNTİNİN UYGULANACAĞI SAATLER Kesintiler genel olarak sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında gerçekleşecek. Ancak her ilçe için saat aralıkları ve etkilenecek mahalleler farklılık gösteriyor. Detaylı bilgiye BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

🏙️ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK 24 İLÇE Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler