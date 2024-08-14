PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Şanssız bir gece yaşadık
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 14 Ağustos 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Şanssız bir gece yaşadık

KADIKÖY'DE, 2-1'in rövanşında maçı uzatmalara taşıyacak golü ancak uzatmalarda bulduk. O dakikaya kadar golün olmamasının başlıca sebebi Lille kalecisi Chevalier'in müthiş performansıydı. Lille son derece iyi bir takım.Sürekli ayağa pas yaparak oyunun hakimiyetini maç boyu ellerinde tuttular. Biz de ön alanda baskı yapmak yerine baskıyı biraz daha geride yapmayı tercih edince etkili olamasalar da ceza alanımızın önüne kadar gelebildiler. Biz de bu bölgede kaptığımız toplarla çabuk atağa kalkarak pozisyonlar bulduk.
İlk devre Maximin son derece etkili bir futbol ortaya koydu. İyi pozisyonlar hazırladı. İsmail maç boyu resmen duvar ördü çok top kaptı ve Lille ataklarını engelledi. Fenerbahçe'nin oyunun son bölümlerinde 3 santrforunu da sahaya atarak risk aldı ve maçı uzatmalara taşıdı.
Hocanın uzatma bölümlerinde Dzeko'yu çıkararak Bartuğ'u alması doğru bir karardı ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok yüklenip daha çok pozisyon bulmamız gerekirken rakip kolay bir şekilde 4,5 oyuncuyu geçerek ceza alanımıza geldi ve penaltı nedeniyle gecemiz kabusa döndü.
Direkten dönen top ve kaçırdığımız goller bizi yıktı. Artık Avrupa Ligi'ne odaklanmaktan başka yol kalmadı.

"F.Bahçe maçı uzatmaya taşımayı başardı ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmamız gerekirken penaltıyla yıkıldık."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Daha iyisini izleyeceğiz 11 Ağustos 2024, Pazar Kadıköy’de bu iş biter! 07 Ağustos 2024, Çarşamba Önemli olan skoru almak 31 Temmuz 2024, Çarşamba Lille maçını planlayabilir 24 Temmuz 2024, Çarşamba
2 çocuk annesi Buse Varol’dan müjde! Haberi alınca havuz başında kendinden geçti! Alişan sosyal medyadan böyle duyurdu
Haberi alınca havuz başında kendinden geçti!
Buse Varol’dan müjde! Haberi alınca havuz başında kendinden geçti! Alişan o anları sosyal medyadan böyle duyurdu
Haberi alınca havuz başında kendinden geçti!
Yok böyle hamle! Galatasaray’dan Fenerbahçelileri çıldırtacak transfer
Yok böyle hamle! G.Saray'dan F.Bahçelileri çıldırtacak transfer
Krunic’e elveda! İşte Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası
Krunic'e elveda! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası
Anderson Talisca Süper Lig’e koşuyor! Sonunda ikna oldu
Talisca Süper Lig'e koşuyor! Sonunda ikna oldu
SON DAKİKA