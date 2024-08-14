İLKER YAĞCIOĞLU

KADIKÖY'DE, 2-1'in rövanşında maçı uzatmalara taşıyacak golü ancak uzatmalarda bulduk. O dakikaya kadar golün olmamasının başlıca sebebi Lille kalecisi Chevalier'in müthiş performansıydı. Lille son derece iyi bir takım.Sürekli ayağa pas yaparak oyunun hakimiyetini maç boyu ellerinde tuttular. Biz de ön alanda baskı yapmak yerine baskıyı biraz daha geride yapmayı tercih edince etkili olamasalar da ceza alanımızın önüne kadar gelebildiler. Biz de bu bölgede kaptığımız toplarla çabuk atağa kalkarak pozisyonlar bulduk.

İlk devre Maximin son derece etkili bir futbol ortaya koydu. İyi pozisyonlar hazırladı. İsmail maç boyu resmen duvar ördü çok top kaptı ve Lille ataklarını engelledi. Fenerbahçe'nin oyunun son bölümlerinde 3 santrforunu da sahaya atarak risk aldı ve maçı uzatmalara taşıdı.

Hocanın uzatma bölümlerinde Dzeko'yu çıkararak Bartuğ'u alması doğru bir karardı ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok yüklenip daha çok pozisyon bulmamız gerekirken rakip kolay bir şekilde 4,5 oyuncuyu geçerek ceza alanımıza geldi ve penaltı nedeniyle gecemiz kabusa döndü.

Direkten dönen top ve kaçırdığımız goller bizi yıktı. Artık Avrupa Ligi'ne odaklanmaktan başka yol kalmadı.



"F.Bahçe maçı uzatmaya taşımayı başardı ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmamız gerekirken penaltıyla yıkıldık."