İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN geceki skor Fenerbahçe adına hayal kırıklığı oldu. Oyunun geneli de son 15 dakika hariç beklenilen tempoda değildi. Buna rağmen Fenerbahçe ilk yarıda hem golü buldu, hem de net 3 pozisyon kaçırdı.

Buna karşın Samsunspor ilk yarıda ceza sahasına dahi yaklaşamadı. kısacası Fenerbahçe, ilk yarıda fişi çekebilecek fırsatları yakaladı. İkinci golün bir türlügelmemesi, rakibin frikikten attığı beraberlik golü oyuncuları bir anda strese soktu. Son bölümdeki baskı da golü getirmeyince Fenerbahçe evinde kritik 2 puan kaybetti. Dzeko son haftalarda düşüşte. Skor 1-0 olsa oyundan çıkması doğru bir hamle olurdu ama İsmail hoca, Antep'te 0-0 giden maçta Dzeko'nun yanına Batshuayi alarak risk almıştı ve maçı kazanarak övgüleri hak etmişti.

Antep'te gösterdiği cesareti kendi sahasında gösteremedi ve çift forvete dönmedi. Tadic değişikliği de doğru değildi. Szymanski ve İsmail'de ciddi anlamda bir yorgunluk görünüyor. Fred'in sakatlanması da orta saha bölgesini sıkıntıya soktu. Fenerbahçe'nin yediği golde faul verilir ya da verilmez ama Livakovic'in topa vurulmadan sağa doğru hareket etmesi golü yemesine sebep oldu. Uzun maratonda daha puan kayıpları olacaktır.

Önemli olan Başakşehir maçını kazanarak yola devam etmek.



"Fenerbahçe adına bu skor hayal kırıklığı oldu. Dzeko son haftalarda düşüşte ancak oyundan çıkarılması doğru bir hamle olmadı."