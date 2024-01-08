İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN oynanan maçın tek cümlelik özeti "Hoş geldin Cengiz Ünder" olur. Oyunda kaldığı süre boyunca ayağına aldığı her topta İstanbul savunmasını hallaç pamuğu gibi dağıttı.

Birbirinden güzel goller atarak gecenin oyuncusu oldu. Oyunun geneline bakacak olursak; ilk devre 1-0'dan sonra bir 10-15 dakikalık bölüm hariç Fenerbahçe istediği gibi oynadı.

Bu bölümde savunmada verilen 1-2 pozisyon İsmail Kartal'ı hiç mutlu etmemiştir.

Osayi'nin yokluğunda sağ bekte görev yapan Mert, Dzeko'ya yaptığı asiste rağmen Osayi'nin etkinliğinden uzaktı.

Uzun süre sonra ilk maçı olması belki temposunu etkilemiştir ama ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa hem hücumda hem de savunmada daha iyisini yapmalı. Tadic'in bu maç idare ettiğini söyleyebilirim.

Etkili olamadı, bir de penaltı kaçırdı.

Szymanski de son haftalarda bir düşüş var. 5-1'lik farklı galibiyet, Cengiz'in harika performansı bu sıkışık fikstürde son derece iyi oldu. Son olarak Emre Mor'un da Cengiz gibi bu takıma katkı yapması gerekiyor.



"Cengiz'in harika performansı bu sıkışık fikstürde son derece iyi oldu.

Emre Mor'un da Cengiz gibi katkı yapması gerekiyor."