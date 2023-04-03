Fatura sahibine kesilir
10 kişi kalmış rakibine karşı 3 stoperinden birini çıkarıp hücumda bir kişi fazlalaşmayı dahi düşünemeyen bir Jesus izledik. Fenerbahçe sonuç itibarıyla iki ezeli rakibinden 6 gol yiyen bir takım.
Jesus ve öğrencileri bundan sonraki süreçte belini doğrultamaz.
Fatura da bu başarısızlığın ardından sahiplerine kesilir.
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