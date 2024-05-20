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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 20 Mayıs 2024

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Hakeme rağmen zafer

YÜZYILIN derbisinde Sarı- Lacivertliler, deplasmanda Galatasaray'a karşı harika bir oyun oynadı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, 25. dakikada içinde birazcık adalet duygusu olan herkesin, 'Yok artık' dediği pozisyonda, Djiku'yu oyundan atarak, Fenerbahçe'yi durdurmak istedi. Ama bu kart da F.Bahçe'yi durdurmaya yetmedi.
10 kişi kalmış olmalarına rağmen, rakibe hemen hemen hiç poziyon vermeden müthiş bir savunma örneği gösterdiler. Top ayaklarına geçtiği anda da maçı berabere bitirmeye çalışmadan, cesurca, Galatasaray kalesine hücum ettiler. Dün geceki skor ne olursa olsun, oyundan bütün Fenerbahçeliler gurur duymalı.
Binlerce Galatasaray taraftarının önünde rakiplerine şampiyonluk şansı tanımadılar ve taraftarlarını bu gece için oldukça mutlu ettiler.
Fenerbahçe'de görevini yapmayan oyuncu yoktu.
Baştan sona hepsi çok iyi mücadele etti.
Mert Hakan'ın yaptıklarını ise asla tasvip etmiyorum. Bu tavrı, Fenerbahçeli bir oyuncuya yakışmıyor.
Şimdi iş son haftaya kaldı.
İpler halen G.Saray'ın elinde.
Bu moral bozukluğu ile haftaya Konya'da bir sürpriz çıkabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz.

Skor ne olursa olsun Fenerbahçeliler gurur duymalı.
Son hafta Konya'da bir sürpriz çıkar mı? Bunu hep birlikte göreceğiz

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