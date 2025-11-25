PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da Mansur Yavaş yönetiminden yeni skandal: Belediye çalışanı usulsüzlüğü bildirdi eşi darp edildi

İçişleri Bakanlığı’nın Mansur Yavaş hakkında konser vurgununa ilişkin soruşturma izni vermesi sonrasında ABB yönetimi şimdi de sarsıcı bir darp iddiasıyla karşı karşıya. Belediyedeki usulsüzlükleri yönetime ilettiğini söyleyen Fulya K., bu bildirimin ardından eşinin hedef alınarak saldırıya uğradığını söyledi. Yaşadıklarını konuşmak için Mansur Yavaş'a ulaşmaya çalışan Fulya K., Yavaş'tan yurt dışında olduğu için döndüğünde görüşme yapacağı yanıtını aldı ancak görüşme hiçbir zaman yapılamadı.

İçişleri Bakanlığı'nın Mansur Yavaş hakkında konser vurgunundan verdiği soruşturma izninin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kez de darp iddiasıyla gündeme geldi. Belediyedeki usulsüzlükleri yönetime bildirdiğini söyleyen Fulya K., bu şikâyetin ardından eşinin hedef alınarak dövüldüğünü öne sürdü.

Soruşturma izni tartışmalarının gölgesinde patlayan darp iddiası, Mansur Yavaş yönetiminde hem denetim mekanizmasının hem de güvenlik ortamının ciddi şekilde sorgulanmasına yol açtı.

'YAVAŞ'A MEKTUP YAZDIM'

Sabah gazetesinin haberine göre; dosyaya giren belgelerde belediye çalışanı Fulya K., daire içinde tespit ettiği usulsüz uygulamaları defalarca Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na ilettiğini belirtti.

Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine 26 Eylül 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kapsamlı bir mektup yazdığını ifade etti.

Fulya K., Yavaş'a gönderdiği mektupta yalnızca mali usulsüzlükleri değil, bunları dile getirdiği için eşiyle ilgili yaşanan bir olayı da anlattı.

İfadesine göre Fulya K., eşinin Nevzat Uzunoğlu tarafından darp edildiğini, bu bilgiyi de doğrudan Başkan Yavaş'a aktardığını belirtti.

YAVAŞ'TAN 'YURTDIŞINDAYIM' YANITI

Fulya K., Yavaş'ın kendisine "yurtdışında olduğunu, döndüğünde görüşme gerçekleştireceklerini" söylediğini aktardı.

Ancak Fulya K., belediyedeki görevinden ayrıldığı için bu görüşmenin hiçbir zaman yapılmadığını dile getirdi.

