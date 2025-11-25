Soruşturma izni tartışmalarının gölgesinde patlayan darp iddiası, Mansur Yavaş yönetiminde hem denetim mekanizmasının hem de güvenlik ortamının ciddi şekilde sorgulanmasına yol açtı.

İçişleri Bakanlığı'nın Mansur Yavaş hakkında konser vurgunundan verdiği soruşturma izninin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kez de darp iddiasıyla gündeme geldi. Belediyedeki usulsüzlükleri yönetime bildirdiğini söyleyen Fulya K., bu şikâyetin ardından eşinin hedef alınarak dövüldüğünü öne sürdü.

Sabah gazetesinin haberine göre; dosyaya giren belgelerde belediye çalışanı Fulya K., daire içinde tespit ettiği usulsüz uygulamaları defalarca Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na ilettiğini belirtti.

Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine 26 Eylül 2024'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kapsamlı bir mektup yazdığını ifade etti.

Fulya K., Yavaş'a gönderdiği mektupta yalnızca mali usulsüzlükleri değil, bunları dile getirdiği için eşiyle ilgili yaşanan bir olayı da anlattı.

İfadesine göre Fulya K., eşinin Nevzat Uzunoğlu tarafından darp edildiğini, bu bilgiyi de doğrudan Başkan Yavaş'a aktardığını belirtti.