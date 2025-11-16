İLKER YAĞCIOĞLU

Dün gece sahada öyle bir Türkiye vardı ki, skordan bağımsız olarak rahatlıkla söyleyebilirim: Gerçekten çok iyi bir Milli Takımımız var. Özellikle ilk 45 dakikada Bulgaristan'a karşı ortaya konan oyun, adeta kedinin fareyle oynadığı bir görüntü sundu.

İki kanat da etkiliydi ama özellikle Kenan'ın bulunduğu taraf, temposuyla ve dinamizmiyle oyunu sürekli rakip yarı sahaya yıktı. Tek eksik ise aradığımız son vuruşlardı. Kenan'ın bire bir kaldığı pozisyonlarda yaptığı çalımlar, tribünlere olduğu kadar ekrana bakanlara da keyif verdi.

Orta sahada ise alıştığımız tablo değişmedi: Hakan Çalhanoğlu yine oyunun, temposunun ve takımın doğal lideriydi. Saha içindeki ağırlığı ve doğru tercihleri, milli takımın omurgasını ayakta tutan temel unsur olmaya devam ediyor. Ona eşlik eden İsmail Yüksek, yükselen form grafiğini bu maçta da sürdürdü. Mücadele gücü, dinamizmi ve pas bağlantıları ile orta saha yapımızı sürekli dengede tuttu. İkinci yarıda ise oyuna giren Oğuz etkisini daha net hissettirdi. Taze bir enerji getirdi, oyunu rakip alana taşımamızı sağladı.

Gecenin en çok çalışan isimlerinden biri ise kuşkusuz Kerem'di. Eleme grubunu, İspanya maçı hariç, son derece iyi geçtik. Bizim Çocuklar üzerine düşeni yaptı, Şimdi önümüzde salı akşamı oynayacağımız ve ilk maçta bizi mahcup eden İspanya karşılaşması var. Play-Off turuna kaldık. Umarım uzun zamandır hasretini çektiğiz Dünya Kupası'na katılırız.