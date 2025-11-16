PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bizim Çocuklar umut veriyor

Bizim Çocuklar umut veriyor

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 16 Kasım 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Dün gece sahada öyle bir Türkiye vardı ki, skordan bağımsız olarak rahatlıkla söyleyebilirim: Gerçekten çok iyi bir Milli Takımımız var. Özellikle ilk 45 dakikada Bulgaristan'a karşı ortaya konan oyun, adeta kedinin fareyle oynadığı bir görüntü sundu.

İki kanat da etkiliydi ama özellikle Kenan'ın bulunduğu taraf, temposuyla ve dinamizmiyle oyunu sürekli rakip yarı sahaya yıktı. Tek eksik ise aradığımız son vuruşlardı. Kenan'ın bire bir kaldığı pozisyonlarda yaptığı çalımlar, tribünlere olduğu kadar ekrana bakanlara da keyif verdi.

Orta sahada ise alıştığımız tablo değişmedi: Hakan Çalhanoğlu yine oyunun, temposunun ve takımın doğal lideriydi. Saha içindeki ağırlığı ve doğru tercihleri, milli takımın omurgasını ayakta tutan temel unsur olmaya devam ediyor. Ona eşlik eden İsmail Yüksek, yükselen form grafiğini bu maçta da sürdürdü. Mücadele gücü, dinamizmi ve pas bağlantıları ile orta saha yapımızı sürekli dengede tuttu. İkinci yarıda ise oyuna giren Oğuz etkisini daha net hissettirdi. Taze bir enerji getirdi, oyunu rakip alana taşımamızı sağladı.

Gecenin en çok çalışan isimlerinden biri ise kuşkusuz Kerem'di. Eleme grubunu, İspanya maçı hariç, son derece iyi geçtik. Bizim Çocuklar üzerine düşeni yaptı, Şimdi önümüzde salı akşamı oynayacağımız ve ilk maçta bizi mahcup eden İspanya karşılaşması var. Play-Off turuna kaldık. Umarım uzun zamandır hasretini çektiğiz Dünya Kupası'na katılırız.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
F.Bahçe’nin ayak sesleri 10 Kasım 2025, Pazartesi Çekya’da istediğini aldı 07 Kasım 2025, Cuma Orkun Fener’e hayat verdi! 03 Kasım 2025, Pazartesi Tedesco’ya alıştılar 28 Ekim 2025, Salı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK. Resmi İlandır
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK.
Boğaziçi Film Festivali sona erdi! Altın Yunus ödülleri Parçalı Yıllar ve Tavşan İmparatorluğuna gitti
Festival havası
Konstantinos Argiros İstanbul’da sahne alıyor! Bilet fiyatı tam 100 bin lira
Sosyete, komşusu starı için kesenin ağzını açtı
Alişan uyardı! Yapay zeka çok iyi ama tehlikeli olmaya başladı
Yapay zeka tehlikeli
Mina Derman trafikte panik yaptı! Çocuğa çarptı, durmadı ve olay yerinden kaçtı
Çiçekci çocuğa çarpıp kaçtı!