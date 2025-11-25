Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı: 2 yaralı!

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen ve iş makinesi taşıyan şoför B.O. idaresindeki 34 FD 3363 plakalı TIR üst geçide çarparak 2 parçaya ayrıldı. Çarpmanın şiddetiyle şoför B.O. ile yolcu koltuğundaki Y.O. araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı B.O. ile Y.O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre çift yönlü olarak araç, hasar meydana gelen üst geçit ise yaya trafiğine kapatıldı. Diğer yandan hasar meydana gelen üst geçit havadan görüntülendi.

ÜST GEÇİDİN YIKIMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği üst geçidin yıkımına karar verildi. Caddedeki trafik akışının sorunsuz sağlanabilmesi için üst geçidin yıkım kararının alındığı öğrenildi