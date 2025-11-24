İLKER YAĞCIOĞLU

1 aralık'taki sezonun en önemli maçından önce Fenerbahçe 2-0 geriye düştükten sonra müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3 puanla ayrılarak derbiyi beklemeye başladı. Tedesco yine değişik bir kadroyla sahaya çıktı. İki bek değişmişti. Forvette Duran 11'de başlarken orta sahada da İsmail'in yanında Fred vardı. Sarı-Lacivertliler maça iyi başlamadı.

İlk 25 dakikada oyuna hiç giremediler. Kalesinde 2 gol görüp hücumda etkili olamayan bir Fenerbahçe vardı. İlk yarı bitene kadar bu durum böyle devam etti. Tedesco'nun yaptığı değişikler ve Rizespor'un kalecisi Fofana'nın hatası nedeniyle yediği gol Fenerbahçe'yi oyuna dahil etti. Fenerbahçe'nin sahadaki en klas ayağı Asensio sahneye çıkarak attığı gollerle galibiyeti getirdi.

Açıkçası mağlubiyet alınsa Tedesco'nun eleştireleceği bir maç olurdu ama yaptığı hamlelerle maça damgasını vurdu. Oyun anlamında belki eleştirilecek çok şey buluruz ama yoğun fikstürde önemli olan maçları kazanarak devam etmek. Tedesco'nun Fenerbahçesi, Mourinho'nun Fenerbahçesi'nden farklı olarak bunu başarabiliyor. Savunma tarafında ideal dörtlüsü ile oynarsa F.Bahçe çok sıkıntı yaşamaz.

Ama ofans tarafında yükü sadece Asensio'ya bırakmak ile olmaz. Kerem'in, Duran ya da Nesyri'nin de 0-0'ken işe dahil olması gerekiyor. Bence Fenerbahçe adına en sevindirici olay 2-0 geri düştükten sonra dahi taraftarın ve oyuncuların 'eyvah maçı kaybediyoruz' duygusuna kapılmamasıydı.