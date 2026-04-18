İLKER YAĞCIOĞLU

Önümüzdeki hafta oynanacak büyük derbinin anlamını kaybetmemesi için Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması lazımdı. F.Bahçe, Rize'ye takılsa derbinin hiçbir anlamı kalmazdı. Başaramadılar!

Açıkçası, oyun olarak Fenerbahçe'nin başarısız olduğu maçlardan bir tanesiydi. İster stres deyin ister Galatasaray derbisinin baskısı deyin, Samet'in atılıp, penaltıya kadar Fenerbahçe hücum anlamında da oyun anlamında da ortaya hiçbir şey koymadı. Rizespor son derece sakin, ayağa top yaparak Fenerbahçe'nin oyuna hükmetmesini engelledi. Kaptığı toplarla da zaman zaman F.Bahçe'nin kalesine gitmeyi düşündü.

Devre arası, Nesyri ve Duran gittikten sonra Fenerbahçe'nin elinde kalan tek forvet Sidiki Cherif üzerinden hücum organizasyonlarını kurmak başarısızlığa mahkum olmaktır.

Özellikle kapalı defanslara karşı Sidiki Cherif, amatör bir oyuncu gibi kalıyor! Nene yoktu, Kerem yoktu... Bekler hücuma çok fazla destek veremedi. Böyle olunca da uzun süre F.Bahçe pozisyon üretmekte zorlandı. Ama az öncede söylediğim gibi Samet'in atılmasıyla oyun üstünlüğünü eline alan Fenerbahçe bu baskısının karşılığını son dakikalarda buldu ve Kerem ile öne geçti. Ancak, F.Bahçe, son dakikada Ederson'un büyük hatası sonucu kalesinde golü gördü.

Bu golden sonra da şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara aldı.

F.Bahçe, Galatasaray derbisi öncesi kendini adeta imha etti!