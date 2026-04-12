İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 12 Nisan 2026

Fenerbahçe, sezonun en kritik virajlarından birinde, Kayserispor deplasmanına sadece üç puan parolasıyla çıktı. Şampiyonluk yarışında hata lüksü kalmamışken, Sarı-Lacivertlilerin bu maçtan nasıl bir reaksiyon vereceği büyük merak konusuydu. Özellikle Marco Asensio gibi hücumda fark yaratabilecek bir ismin yokluğunda üretkenlik seviyesi soru işaretiydi.


Maçın ilk yarısı, aslında son haftalarda Fenerbahçe'nin sıkça karşılaştığı bir senaryonun adeta tekrarıydı. Kayserispor, neredeyse tüm hatlarıyla savunmaya çekildi ve oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Fenerbahçe ise topa hükmeden, sürekli deneyen ama bir türlü sonuca gidemeyen taraftı.
Orta sahada N'Golo Kanté ve Matteo Guendouzi kusursuza yakın bir performans sergiledi. N'Golo Kanté, kilidi açan isim oldu. Bu gol sadece skoru değil, maçın psikolojisini de değiştirdi.


İkinci yarıya gelindiğinde ise bambaşka bir tablo vardı. Bu kez oyunu rakibine bırakan taraf Fenerbahçe oldu. Skor avantajını cebine koyan Sarı-Lacivertliler, daha kontrollü ve savunma ağırlıklı bir oyun tercih etti. Anderson Talisca ve Nene skoru tayin etti. Gecenin tartışmasız yıldızı ise N'Golo Kante idi. Sadece attığı golle değil, sahadaki liderliği, top kazanma becerisi ve hücuma verdiği destekle takımın her yerindeydi.
Sonuç olarak Fenerbahçe, kazanması gereken bir deplasmandan galibiyetle dönmeyi bildi.
Derbi öncesi sırada kazanılması gereken Rizespor maçı var.

