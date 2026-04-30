T.C.

REYHANLI

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/94 Esas

KARAR NO : 2026/35

C.SAV.ESAS NO : 2017/927

SANIK : RANA KEZİBRA, MUHAMMED ve FATMA kızı, 1981 HALEP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

SUÇ TARİHİ : 04/03/2016

KARAR TARİHİ : 30/01/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyasında sanık hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirilen adresin yetersiz olması, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışmada sistemde kayıtlı bilgisinin bulunmadığı bildirildiğinden gerekçeli kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 28.04.2026

