İLKER YAĞCIOĞLU

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisini kazanmasıyla Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmadığı bir maçtı Samsunspor maçı... Ama sarı-lacivertliler, maça öyle bir başladı ki sanırsınız lig bitmiş, takımın hiç bir iddiası kalmamış, sıradan bir lig maçı... İlk 45 dakikada oyunu tek kelimeyle özetlemem gerekirse 'Tükeniş' derim. Maça başlayan 11'de 3 stopere baktığım zaman küçük dilimi yutacaktım. Dünyanın hiçbir teknik direktörü Mert Müldür, Oosterwolde ve Levent 3'lüysüyle maça başlamaz. Zaten Mert Müldür gollerde ortalara engel olamadı. Levent de kısa boyundan dolayı havadan gelen topları seyretti ve Fenerbahçe iki gol yedi.

Fenerbahçe'nin son iki golüne kadar hücum anlamında da hiç bir şey yapamayan ve üretemeyen bir Fenerbahçe izledik. Devre arası çuvalla para harcandı ama keşke bir santrafor daha alınsaydı. Fenerbahçe, son dakikalarda kazanması gerektiğini biliyordu. Son 20 dakika Samsunspor'a karşı büyük bir baskı kurdu. Samsunspor yorulduktan sonra Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yığdı. Önce 89. dakikada Nene'nin golü geldi. Beraberlik de yetmeyecekti. 90+5'te ise Cherif ile mucize gerçekleşti ve Fenerbahçe sezonun en kritik galibiyetine imza attı. Belki de bu gol şampiyonluk golü olacak kimbilir! Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı yeniden 4... Fenerbahçe kalan haftalar için umut veren bir gole imza attı.