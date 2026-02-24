İLKER YAĞCIOĞLU

Galatasaray'ın Konya deplasmanında aldığı mağlubiyet Fenerbahçe açısından puan farkını kapatmak adına çok önemli bir fırsattı. Daha da önemlisi, Nottingham maçının kötü izlerini bu maçta alınacak bol skorlu bir galibiyet ile silebilirdi. Kasımpaşa uzun zamandır ilk kez geçen hafta kazandı ve kümede kalmak için mücadele veriyor. Erken gelen bir golle rakibin direncini kırmak gerekiyordu. Ama Fenerbahçe maça çok düşük tempoda başladı. İlk yarıda iki pozisyon buldu. Ama gole çeviremedi. 2 yarının tamamı tek kale oynanmasına rağmen Fenerbahçe pozisyon üretmekte çok zorlandı. Kasımpaşa, 2. yarı Fenerbahçe'nin ceza alanına dahi gelemedi. Ama Sarı-Lacivertliler kapalı defansı aşmakta çok zorlandı.

İsmail'in orta sahada müthiş mücadele ettiğini söyleyebilirim. Levent de çıkana kadar sahanın en iyilerindendi. Arkadaşları bu iki oyuncunun isteğine eşlik etselerdi Fenerbahçe istediği 3 puana kolay ulaşabilirdi. Tedesco 2. yarıya başlarken sistemi değiştirdi ve üçlüye döndü. Oyunun son anlarında Cherif'i de sahaya attı ve gol için çok yüklendi. Fakat Kasımpaşa'nın etten duvarını aşamadı. Bu maç şunu bize gösterdi ki Fenerbahçe'nin net bir forvete çok ihtiyaçı var. Her maçı orta saha oyuncuları ile çözemezsiniz. Bazı maçlarda gerçek bir forvetiniz olmalı. Her şey bir tarafa en büyük rakibiniz hiç beklenmedik şekilde Konya'da 3 puan bırakmış ve sizin kazanıp puanları eşitleme şansınız var. Son bölümde öne geçip kazanamıyorsanız gerisi hikaye...