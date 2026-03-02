İLKER YAĞCIOĞLU

Perşembe akşamı İngiltere'de çok iyi bir oyunla Nottingham Forest'ı dize getiren ve taraftarını şampiyonluk için umutlandıran sarı-lacivertliler için Antalya maçındaki en önemli handikapı yorgunluktu. İlk 45 dakikada da oyunun temposunu çok yükseltemeyen bir Fenerbahçe vardı sahada. Buna karşın, ilk devreyi iki net pozisyonla tamamladılar.

Yani öne geçebilme fırsatlarını buldular. Antalyaspor bir kere geldi ve golü attı. İkinci yarının başında Antalya'nın bulduğu ikinci gol, Fenerbahçeli oyuncuları kendine getirdi. Ve maçı kurtarmak için müthiş bir enerji sarf ettiler. Asensio'nun önderliğinde rakip kaleyi ablukaya aldılar. Bu baskı ve iştahlı oyun, skoru 2-2'ye getirdi. Oyuncuların son bölümlerde maçı kurtarma çabası son derece iyiydi. Şampiyonluk yolunda bu gibi maçlardan alınacak puanlar son derece önemlidir. Sarı-lacivertliler beraberliği kurtardı ama son derece önemli 2 puanı Antalya'da bıraktılar.

Sorgulanması gereken şu... Yorgun bir takım, eksik bir takım maçın ikinci yarısında bu kadar iyi işler yaparken ilk 45 dakikayı niye boşa geçirdi. Tek santrafor kaldığı için yeterli mi yetersiz mi diye tartışılan Cherif, dün akşam golünü attı ve alan bulduğu zaman da oldukça iyi işler yaptı. Ama kapalı defanslara karşı sıkıntı yaşayabilir. Maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmek ve ikinci yarıdaki oyun çok önemli olsa da sonuçta kaybedilen 2 puan şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı daha avantajlı konuma getirdi.