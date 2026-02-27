İLKER YAĞCIOĞLU

Dün akşamki maçla ilgili ilk cümlem net: Gerçekten yazık oldu. Özellikle ilk devrede yakalanan fırsatları düşündükçe insanın içi daha da yanıyor. O bölümde skor çok daha farklı bir noktaya taşınabilirdi. Bu seviyede kaçan her pozisyonun bir bedeli var ve ne yazık ki o bedel ağır oluyor. Dün gece de tam olarak bunu yaşadık.

Buna rağmen eksiklere, tüm olumsuzluklara karşın Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyun ve mücadele, taraftarın gurur duyması gereken bir tabloydu. Orta sahada İsmail ile Kante ikilisi maçın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Kante fizik olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor... Tempo yapabildiği anlarda oyunun yönünü değiştirebiliyor. İsmail ise zaten istikrar abidesi. Kerem attığı iki golle üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Skor yükünü sırtlanması önemliydi.

Brown ve Guendouzi de kendi adlarına etkili bir performans ortaya koydu. Ancak futbol sonuç oyunu. Avrupa defteri kapandı ve artık tüm odak lige çevrildi. Asıl hedef lig şampiyonluğuysa, dün akşamki mücadele standardı artık istisna değil, kural olmalı. Çünkü şampiyonluk; yetenek kadar süreklilik, istek kadar disiplin ister. Dün akşam sahaya konan ruh, sezonun geri kalanında korunabilirse, bu takım hedefine doğru yürür.