Yüksek şeker komaya sebebiyet verebilir. (Görseller AA'dan alınmıştır)

TERLEME-TİTREME-ÇARPINTI

Kan şekeri ayarındaki bozulma, hayati risk taşıyor. Sıvı kaybı yaşanabilir, damar pıhtılaşması sorunu açığa çıkabilir. Şeker ayarının, beslenme planının ve insülin seviyelerinin iyi olduğunu kişiler doktorlarından izin alarak teyit etmeliler. Kan şekerinin düşmesi, kişiyi komaya kadar götürebilir. Şeker düşmesinde fenalık hissi, terleme, ellerde titreme, çarpıntı, kendini kötü hissetme ve bilinç kaybına kadar giden durumlar olur. Kişilerin gün içinde şeker ölçümünü yapabilmeleri gerekiyor. Eğer kan şekeri ölçüm cihazları varsa gün içinde şekerleri 60'ın altına düşmüşse ya da kan şekerleri 300'ün üzerine çıkıyorsa dikkat edin. Açlık şekerinin 80 ile 130 arasında olması gerekir.

GİZLİ ŞEKERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Türkiye'de 11 milyon diyabetli var. Gizli şeker hastası da ondan daha fazla. Bu kişilerde özellikle şekerli gıdalara karşı düşkünlük, yemeklerden sonra uyku hali ve halsizlik oluyor. Bu tarz kişileri değerlendirip diyet, ilaç vererek bir de egzersiz yaptırarak takip ediyoruz. O kişilerde açlığa tahammülsüzlük varsa, çok aç kaldıklarında şekerleri düşüyorsa oruç tutmalarını önermiyoruz. Genellikle ilaçla çok iyi kontrol altına aldığımız hastalar var.